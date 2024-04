Formel-1-Wetter 2024: Die aktuelle Vorhersage für den Grand Prix von China

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2024. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Nico Hülkenberg, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2024. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Schanghai auf die Strecke, und zwar vom 19. bis 21. April beim China-Grand-Prix, dem fünften Rennen des Jahres. (Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2024 abrufen!)

Die aktuelle Wetterprognose für das Rennwochenende in Schanghai:

Bei der Rückkehr der Formel 1 nach Schanghai erwartet die Teilnehmer und Besucher zunächst unbeständiges Wetter mit Regenwahrscheinlichkeit. Im Laufe des Wochenendes werden die Aussichten jedoch immer besser. Die Vorhersage im Detail.

Der Freitag (19. April) beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Mittag trübt sich der Himmel immer mehr ein. Pünktlich zum Sprint-Qualifying muss mit Regenschauern gerechnet werden, große Mengen sind aber nicht vorhergesagt. Die Temperaturen erreichen um die Mittagszeit 20 Grad Celsius und sinken am Nachmittag mit zunehmender Bewölkung auf Werte um 16 Grad.

Der Wind weht stark, am Nachmittag sind Böen bis 60 km/h möglich. Der Wind weht aus Süd bis Südost. In der "Schneckenkurve" am Ende der Start-Ziel-Geraden, beim Anbremsen der Haarnadelkurve 6 sowie in den Kurven 11, 12 und 16 am Eingang der Start-Ziel-Geraden gibt es daher Rückenwind, der den Abtrieb der Autos verringern kann.

In der Nacht zum Samstag (20. April) regnet es stark. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken jedoch auf, die Sonne kommt zum Vorschein und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 22 Grad.

Der Wind weht weiterhin deutlich spürbar mit im Mittel bis zu 30 km/h, in Böen bis zu 50 km/h, nun aber aus westlichen Richtungen. In der schnellen Kurve 7 und in Kurve 13, die auf die lange Gegengerade führt, könnte der Rückenwind das Fahrverhalten der Autos beeinflussen.

Der Sonntag (21. April) ist der schönste Tag des Wochenendes. Der Himmel zeigt eine Mischung aus Sonne und harmlosen Wolken, Regen ist nicht zu erwarten. Mit maximal 19 Grad ist es etwas kühler als am Samstag. Der Wind dreht auf Ost und flaut ab, Böen erreichen maximal 30 km/h.

Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert!

Die Prognose für das nächste Rennen in Miami



Für den Grand Prix von Miami (3. bis 5. Mai) ist noch keine genaue Wettervorhersage möglich. Die Langfristprognose geht derzeit von sommerlich warmen Temperaturen mit Höchstwerten um 30 Grad Celsius aus. Mit Regen muss schon aufgrund der geographischen Lage immer gerechnet werden. Eine genaue Vorhersage folgt hier zu Beginn der Rennwoche.