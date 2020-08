Formel-1-Wetter Barcelona: Sonniges Spanien!

Die Wetterbedingungen haben am vergangenen Wochenende in Silverstone für ein neues Bild in der Formel 1 gesorgt: Mit den heißen Bedingungen und den weicheren Reifen kam Mercedes in Großbritannien nicht zurecht. Ähnlich warm soll es auch in dieser Woche in Barcelona werden, auch wenn die ganz heißen Temperaturen in Spanien ausbleiben.

30 Grad Celsius ist die Marke, an die wir uns in den kommenden Tagen annähern. Überschritten werden soll sie nach aktuellen Vorhersagen aber nicht. Sowohl am Freitag als auch am Samstag werden Temperaturen zwischen 28 und 29 Grad Celsius erwartet - bei höchstens vereinzelten Wolken.

Wer auf Regen hofft, der hat schlechte Karten: Sowohl am Trainings- als auch am Qualifikationstag stehen die Chancen auf Niederschläge bei null Prozent. Es wird also trocken in Barcelona.

Erst am Sonntag ist es mit dem strahlenden Sonnenschein vorbei. Mittags klettert das Thermometer zwar noch einmal auf rund 28 Grad Celsius, im Laufe des Nachmittags soll es sich aber leicht abkühlen. Dabei sprechen wir aber immer noch von mindestens 25 Grad.

Jedoch soll die Wolkendecke am Sonntag etwas zunehmen, was auch für eine gewisse Regenchance spricht. Diese ist zwar drei Tage im Voraus noch schwierig zu beziffern, mehr als 40 Prozent Wahrscheinlichkeit ist aktuell aber nicht drin.

In Silverstone spielte der Wind zudem eine große Rolle. Das ist auch in Barcelona immer ein Thema. An allen drei Tagen ist Mittelwind von rund 17 km/h angesagt, Spitzen können aber circa 37 km/h erreichen. Vor allem am Sonntag ist dabei Vorsicht geboten.

