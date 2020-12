Formel-1-Wetter Abu Dhabi: Die aktuelle Prognose für das Finale

Es ist eine ganz entscheidende Frage an jedem Rennwochenende der Formel 1 2020 (alle Formel-1-Rennen im kostenlosen Liveticker verfolgen!). Nämlich: Wie wird das Wetter vor Ort?

Deshalb haben unsere Redakteure bereits Tage vor dem Grand Prix die Prognosen im Blick und aktualisieren diesen Vorschau-Artikel vor allem im Wochenendverlauf mit immer neuen Daten. So entsteht eine möglichst präzise Vorhersage für das jeweilige Formel-1-Rennen.

Hier den aktuellen Formel-1-Kalender abrufen!

Der nächste Grand Prix findet statt in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten am 13. Dezember 2020. Hier den kompletten Zeitplan samt TV-Planer abrufen!

Vorneweg: Die Regenwahrscheinlichkeit für das Formel-1-Finale liegt über alle drei Fahrtage hinweg bei null Prozent. Es ist also von einer durchgängig trockenen Strecke auszugehen. Aktuelle Information im Formel-1-Ticker "Paddock live" abrufen!

Am Freitag (11. Dezember) beginnt das Formel-1-Wochenende in Abu Dhabi bei strahlendem Sonnenschein. Die Temperatur liegt ganztags bei etwa 25 Grad Celsius und geht erst in den Abendstunden zurück, und selbst dann nur ganz leicht.

Für Fahrer und Teams am interessantesten sein dürften die Windbedingungen: Am Freitag liegen Winde aus Nordwesten mit bis 18 km/h an. Das bedeutet vor allem Rückenwind auf der zweiten langen Geraden im Mittelsektor.

Am Samstag (12. Dezember) soll es leicht kühler werden in Abu Dhabi. Die Maximaltemperatur wird dann mit 23 Grad Celsius angegeben. Im Verlauf des Nachmittags kann es über dem Yas Marina Circuit auch zu einer dichten Wolkendecke kommen.

Wieder kommt der Wind aus Nordwesten, wieder mit einer Stärke bis 18 km/h.

Am Sonntag (13. Dezember) soll zur Rennzeit eine Temperatur von etwa 22 Grad Celsius anliegen, was den Renntag zum kühlsten Tag am Wochenende macht, wenn auch nur knapp. Vermutlich fährt die Formel 1 bei ihrem Finalrennen in eine sternenklare Nacht.

Erneut spielt der Wind eine vielleicht entscheidende Rolle, wenn er mit bis 20 km/h aus Nordwesten auf die Strecke weht, mit den bereits geschilderten möglichen Effekten für Rückenwind auf der zweiten Geraden.

Formel 1 2020: Die Wetterlage bei den weiteren Grands Prix

Nachfolgend stellen wir generelle Wetterangaben zu den weiteren Formel-1-Austragungsorten in der Motorsport-Saison 2020 bereit, basierend auf den üblichen Durchschnittswerten der jeweiligen Rennregion.

GP Abu Dhabi (13.12.): Das übliche Wetter in Abu Dhabi im Dezember

Selbst im Dezember kommen die Vereinigten Arabischen Emirate durchschnittlich auf gut 25 Grad Celsius. Regen ist nicht sehr wahrscheinlich, bei gerade einmal ein bis zwei Regentagen pro Monat.