Formel-1-Wetter 2020: Die aktuelle Prognose für Bahrain

Es ist eine ganz entscheidende Frage an jedem Rennwochenende der Formel 1 2020 (alle Formel-1-Rennen im kostenlosen Liveticker verfolgen!). Nämlich: Wie wird das Wetter vor Ort?

Deshalb haben unsere Redakteure bereits Tage vor dem Grand Prix die Prognosen im Blick und aktualisieren diesen Vorschau-Artikel vor allem im Wochenendverlauf mit immer neuen Daten. So entsteht eine möglichst präzise Vorhersage für das jeweilige Formel-1-Rennen.

Hier den aktuellen Formel-1-Kalender abrufen!

Der nächste Grand Prix findet statt in Sachir in Bahrain am 29. November 2020. Ersten Prognosen zufolge werden dort Temperaturen um 25 bis 29 Grad Celsius erreicht. Regnen wird es vermutlich nicht.

Formel 1 2020: Die Wetterlage bei den weiteren Grands Prix

Nachfolgend stellen wir generelle Wetterangaben zu den weiteren Formel-1-Austragungsorten in der Motorsport-Saison 2020 bereit, basierend auf den üblichen Durchschnittswerten der jeweiligen Rennregion.

GP Bahrain (29.11.): Das übliche Wetter in Sachir im November

Im November erreichen die Temperaturen in Sachir im Schnitt 22 bis 27 Grad Celsius. Selbst nachts fallen die Temperaturen kaum unter 20 Grad. Regen ist möglich, aber sehr selten im November.

GP Sachir (06.12.): Das übliche Wetter in Sachir im Dezember

Die Temperaturen in Sachir im Dezember erreichen knapp im Schnitt 20 bis 25 Grad Celsius. Es gibt zwei bis drei Regentage pro Monat.

GP VAE (13.12.): Das übliche Wetter in Abu Dhabi im Dezember

Selbst im Dezember kommen die Vereinigten Arabischen Emirate durchschnittlich auf gut 25 Grad Celsius. Regen ist nicht sehr wahrscheinlich, bei gerade einmal ein bis zwei Regentagen pro Monat.