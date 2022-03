Die aktuelle Wetterprognose für das Rennen in Saudi-Arabien Die aktuelle Wettervorschau das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2022 in Dschidda in Saudi-Arabien mit den Prognosen für das folgende Rennen in Melbourne

Audio-Player laden Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen? Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert. Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben. Das nächste Mal geht die Formel 1 in Sachir in Bahrain auf die Strecke, und zwar vom 18. bis 20. März 2022 für das erste Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen! Die aktuelle Prognose für das zweite Saisonrennen in Saudi-Arabien (25.-27.03.2022): Das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2022 findet erneut in einer Wüstenregion statt. Folgerichtig erwarten Fahrer und Teams erneut sehr hohe Temperaturen und ein wolkenloser Himmel. Die Wahrscheinlichkeit auf Regen liegt hingegen das gesamte Wochenende über bei null Prozent. Die Trainingssessions am Freitag finden bei milden 20 Grad Celsius Außentemperatur statt. Allerdings müssen sich die Fahrer auf teilweise hefige Windböen mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h einstellen. Diese enorme Geschwindigkeit kann für die Fahrer in den engen Straßenschluchten zu einer großen Bedrohung werden, zumal der Wind von Nordosten aus seitlich über die Strecke weht. Doch bereits am Samstag flaut der Wind deutlich ab. Zwar werden stellenweise immer noch Böen mit einer Geschwindigkeit von 42 km/h erwartet, aber die durchschnittliche Windgeschwindigkeit liegt nur noch bei 23 km/h. Und auch in Sachen Temperaturen dürfen sich die Fans an der Strecke auf optimale Bedingungen freuen. Während des dritten Freien Trainings werden Temperaturen um die 24 Grad Celsius vorausgesagt, die aber zu Beginn des Qualifyings auf 21 Grad Celsius sinken sollen. Der Sonntag ist ein Abziehbild des Samstages. Die Temperaturen zum Rennstart liegen bei 24 Grad Celsius. Außerdem nimmt der Wind nochmal ein bisschen ab und erreicht nur noch durchschnittliche Geschwindigkeiten von 17 km/h. Da fällt es auch nicht groß ins Gewicht, dass der Wind weiterhin aus Nordosten über die Strecke weht und damit die Fahrzeuge von der Seite trifft. Somit findet auch der zweite Grand-Prix der diesjährigen Saison unter besten Motorsportbedingungen statt. Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert! Die erste Prognose für das folgende Rennen in Melbourne (10.04.2022): In Melbourne findet Anfang April das erste Rennen außerhalb einer Wüstenregion statt. Folglich wird auch der Regen wieder zum Thema werden, denn in Melbourne regnet es durchschnittlich zwölf Tage im Monat. Und auch die Temperaturen werden etwas kühler. Es werden frühlingshafte 14 bis 20 Grad Celsius erwartet. Die weiteren Termine im Formel-1-Kalender 2022: 10.04.2022: Melbourne (Australien), 3. Saisonrennen

24.04.2022: Imola (Italien), 4. Saisonrennen

08.05.2022: Miami (USA), 5. Saisonrennen

22.05.2022: Barcelona (Spanien), 6. Saisonrennen

29.05.2022: Monaco (Monaco), 7. Saisonrennen

12.06.2022: Baku (Aserbaidschan), 8. Saisonrennen

19.06.2022: Montreal (Kanada), 9. Saisonrennen

03.07.2022: Silverstone (Großbritannien), 10. Saisonrennen

10.07.2022: Spielberg (Österreich), 11. Saisonrennen

24.07.2022: Le Castellet (Frankreich), 12. Saisonrennen

31.07.2022: Budapest (Ungarn), 13. Saisonrennen

28.08.2022: Spa-Francorchamps (Belgien), 14. Saisonrennen

04.09.2022: Zandvoort (Niederlande), 15. Saisonrennen

11.09.2022: Monza (Italien), 16. Saisonrennen

25.09.2022: noch offen, 17. Saisonrennen

02.10.2022: Singapur (Singapur), 18. Saisonrennen

09.10.2022: Suzuka (Japan), 19. Saisonrennen

23.10.2022: Austin (USA), 20. Saisonrennen

30.10.2022: Mexiko-Stadt (Mexiko), 21. Saisonrennen

13.11.2022: Sao Paulo (Brasilien), 22. Saisonrennen

