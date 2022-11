Formel-1-Wetter 2022: Die aktuelle Prognose für das Rennen in Sao Paulo

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Sao Paulo auf die Strecke, und zwar vom 11. bis 13. November für das 21. Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Mit dem großen Preis von Abu Dhabi geht die Formel-1-Saison 2022 zu Ende. Auch wenn der Weltmeister bereits feststeht, sind noch nicht alle Positionen bezogen. Für Sebastian Vettel, unseren viermaligen Weltmeister, wird es außerdem der letzte Grand Prix sein. Auf der Strecke, wo er 2010 seinen ersten Titel einfuhr – kann es einen passenderen Ort für seinen „Last Dance“ geben? Und wie wird das Wetter bei seiner Abschiedsfahrt?

Bereits am Freitag erwartet die Formel 1 ein sonniger, klarer Himmel über Yas Marina. Regen wird es keinen geben. Dafür klettern die Temperaturen bis auf 30 Grad Celsius herauf. Der Wind kommt während der beiden Trainingssession aus nordöstlicher Richtung mit Maximalgeschwindigkeiten von 20 km/h.

Der Samstag ist ein Abziehbild des Freitages. Die Sonne steht wieder wolkenlos am Himmel und die Temperaturen erreichen erneut die 30-Grad-Marke. Sogar die Windbedingungen sind gleich. Es heißt erneut Nordost-Wind mit 20 km/h Höchstgeschwindigkeiten.

Und auch die Bedingungen am Sonntag sind fast identisch. Wieder ist keine Wolke zu sehen und wieder gehen die Temperaturen auf 30 Grad Celsius hoch. Der Wind kommt ebenfalls erneut aus nordöstlicher Richtung, ist mit 30 km/h in der Spitze aber einen Ticken schneller als an den beiden Vortagen. Am Sonntag dürften die Fahrer sich allerdings bereits an den Seitenwind im dritten Sektor und auf der ersten langen Gegengeraden gewöhnt haben.