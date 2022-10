Formel-1-Wetter 2022: Die aktuelle Prognose für das Rennen in Austin

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Austin auf die Strecke, und zwar vom 21. bis 23. Oktober für das 19. Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Es geht wieder in die USA! Nachdem im Mai bereits das Rennen in Miami ausgetragen wurde, dürfen wir uns am kommenden Wochenende auf den Großen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas freuen. Ein Rennen, das traditionell bei den Fahrern sehr beliebt ist und das in den letzten Jahren immer für einen spannenden Grand Prix gut war. Doch wie immer ist die Frage aller Fragen vor einem Formel-1-Wochenende – wie wird das Wetter?

Am Freitag erwartet die Formel 1 typisch texanisches Wetter mit einem wolkenlosen Himmel und Temperaturen, die rauf auf 30 Grad Celsius klettern. Regengefahr gibt es dementsprechend keine. Der Wind kommt aus südwestlicher Richtung und erreicht Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 34 km/h, was auf der wenig windgeschützten Strecke durchaus für Probleme sorgen kann.

Der Samstag ist mehr oder weniger ein Abziehbild vom Freitag. Wieder ist von Wolken oder gar Regen nichts zu sehen und die Temperaturen gehen wieder bis auf 29 Grad Celsius rauf. Allerdings wird es mit 50 km/h in der Spitze deutlich windiger. Da der Wind wieder aus Richtung Südwesten kommt, müssen sich die Fahrer auf Rückenwind in den S-Kurven des ersten Sektors und auf Gegenwind auf der Gegengerade einstellen.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel über Austin ab, die Regenwahrscheinlichkeit während des Grand Prix liegt dennoch bei null Prozent. Und auch auf die Temperaturen hat das wenig Einfluss, wie die 29 Grad Celsius in der Spitze beweisen. Wie bereits am Samstag wird auch während des Grand Prix mit einem starken Südwest-Wind gerechnet, der mit 53 km/h Höchstgeschwindigkeit noch eine kleine Schippe zulegt.

Nichtsdestotrotz erwartet die Formel-1-Gemeinschaft nach zwei verregneten Rennen in Singapur und Suzuka wieder ein trockener Grand-Prix unter angenehmen Motorsportbedingungen.