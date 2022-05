Die aktuelle Wetterprognose für das Rennen in Barcelona Die aktuelle Wettervorschau das sechste Rennen der Formel-1-Saison 2022 in Barcelona in Spanien mit den Prognosen für das folgende Rennen in Monaco

Audio-Player laden Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen? Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert. Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben. Das nächste Mal geht die Formel 1 in Miami in Florida (USA) auf die Strecke, und zwar vom 06. bis 08. Mai 2022 für das fünfte Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen! Die aktuelle Prognose für das sechste Saisonrennen in Barcelona (20. bis 22. Mai): Die Formel 1 kehrt nach Europa zurück, genauer gesagt nach Barcelona. Dort erwartet die Fahrer eine Strecke, auf der sie bereits mit der aktuellen Boliden-Generation gefahren sind. Im Rahmen der Testfahrten im Februar wurde die Strecke sogar künstlich bewässert, um die neuen Regenreifen zu testen. Könnte diese Erfahrung für den Grand Prix etwa noch nützlich werden? Danach sieht es stand jetzt erstmal nicht aus. Die Fans an der Rennstrecke dürfen sich auf ein komplett sonniges Wochenende mit angenehmen Temperaturen um die 22 Grad Celsius freuen. Bereits am Freitag lässt Petrus seine Muskeln spielen. Die Formel 1 erwartet ein komplett blauer Himmel bei konstanten Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt folgerichtig bei null Prozent. Und auch der Wind ist am Freitag mehr oder weniger zu vernachlässigen. Aus westlicher Richtung kommend, erreicht er gerade mal Geschwindigkeiten um die 11 km/h. Der Samstag ist mehr oder weniger ein Abziehbild des Freitages. Auch wenn der blaue Himmel zwischendurch von einer einzelnen Wolke unterbrochen wird, herrschen weiterhin perfekte, äußere Bedingungen. Die Temperatur steigt sogar noch einmal leicht auf 24 Grad Celsius an. Niederschlagswahrscheinlichkeit: Null Prozent Doch auch der Wind nimmt etwas zu. Dieser kommt am Samstag aus südlicher Richtung und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 27 km/h. Das ist zwar deutlich mehr als am Freitag, aber immer noch nicht stark genug, um für die Fahrer zum Problem zu werden. Der Rennsonntag legt schließlich nochmal eine Schippe drauf. Die einzelnen Wolken vom Samstag haben sich wieder aufgelöst, wodurch die Sonne ungehindert auf die Strecke scheinen darf. Folgerichtig beträgt die Niederschlagswahrscheinlichkeit null Prozent. Die Temperaturen erreichen pünktlich zum Rennstart mit 26 Grad Celsius ihren Höchststand am Wochenende. Einziger möglicher Störfaktor könnte der Wind werden. Dieser kommt wie bereits am Samstag aus südlicher Richtung, erreicht aber diesmal bis zu 35 km/h in der Spitze. Nichtsdestotrotz dürfen sich die Fahrer und Fans auf ein Rennen unter perfekten Motorsportbedingungen freuen. Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert! Die erste Prognose für das folgende Rennen in Spanien (22.05.2022): Sonne satt – das verspricht zumindest der aktuelle Wetterbericht für das Rennwochenende in Monaco. Wie bereits in Spanien soll es weder Wolken noch Regen geben, dafür aber hohe Temperaturen. Das Heimspiel von WM-Spitzenreiter Charles Leclerc soll bei bis zu 30 Grad Celsius Außentemperatur stattfinden. Die Fahrer müssen sich also auf eine Hitzeschlacht in den engen Gassen von Monaco einstellen. Die weiteren Termine im Formel-1-Kalender 2022: 29.05.2022: Monaco (Monaco), 7. Saisonrennen

12.06.2022: Baku (Aserbaidschan), 8. Saisonrennen

19.06.2022: Montreal (Kanada), 9. Saisonrennen

03.07.2022: Silverstone (Großbritannien), 10. Saisonrennen

10.07.2022: Spielberg (Österreich), 11. Saisonrennen

24.07.2022: Le Castellet (Frankreich), 12. Saisonrennen

31.07.2022: Budapest (Ungarn), 13. Saisonrennen

28.08.2022: Spa-Francorchamps (Belgien), 14. Saisonrennen

04.09.2022: Zandvoort (Niederlande), 15. Saisonrennen

11.09.2022: Monza (Italien), 16. Saisonrennen

25.09.2022: noch offen, 17. Saisonrennen

02.10.2022: Singapur (Singapur), 18. Saisonrennen

09.10.2022: Suzuka (Japan), 19. Saisonrennen

23.10.2022: Austin (USA), 20. Saisonrennen

30.10.2022: Mexiko-Stadt (Mexiko), 21. Saisonrennen

13.11.2022: Sao Paulo (Brasilien), 22. Saisonrennen

20.11.2022: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 23. Saisonrennen