Die aktuelle Wetterprognose für das Rennen in Budapest

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Budapest in Ungarn auf die Strecke, und zwar vom 29. bis 31. Juli 2022 für das 13. Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Das Rennen in Budapest dürfte vor allem noch Esteban Ocon und Alpine in guter Erinnerung sein. Im vergangenen Jahr feierten sie dort ihren ersten Sieg in der Formel. Bei diesem Erfolg hat das Wetter entscheidende Rolle gespielt - kann so etwas auch in diesem Jahr wieder passieren?

Am Freitag wartet zumindest ein wolkenverhangener Himmel auf den Formel-1-Tross. Erstaunlicherweise werden trotzdem Temperaturen um die 30 Grad Celsius erwartet. Regengefahr besteht werden des ersten Freien Trainings keine, aber während des zweiten gibt es eine leicht erhöhte Regenwahrscheinlichkeit von 30 Prozent.

Der Wind kommt am Freitag hauptsächlich aus nordwestlicher Richtung, was Gegenwind auf dem Geradeausstück nach Kurve 4 bedeutet und Seitenwind im sehr engen zweiten Sektor. Bei Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h kann dies durchaus zum Problem werden.

Für die Nacht von Freitag auf Samstag werden leichte Regenfälle erwartet, aus denen in den Morgenstunden sogar ein Gewitter entstehen kann. Insgesamt ist den ganzen Tag über mit leichten Regenfällen zu rechnen und die Chancen, dass das Qualifying unter nassen Bedingungen stattfindet, sind momentan sehr hoch.

Das hat auch die Auswirkungen auf die Temperaturen, die mit erwarteten 20 Grad Celsius ganze zehn Grad kälter sein sollen als noch am Freitag. Am Samstag soll auch der Wind drehen und diesmal aus nordöstlicher Richtung über die Strecke wehen. Die maximalen Windgeschwindigkeiten liegen mit 35 km/h in ähnlichen Sphären wie am Vortag.

Der Sonntag hingegen soll mit Abstand der freundlichste Tag des Wochenendes werden, denn nach zwei wolkenverhangenen Tagen kommt endlich die Sonne wieder zum Vorschein. Die Temperaturen während des Rennens bewegen sich um die 25 Grad Celsius herum.

Der Wind hingegen kommt wie bereits am Samstag aus Nordosten, erreicht während des Rennens aber Spitzengeschwindigkeiten um die 42 km/h. Wer nach dem Samstag auch auf einen Grand-Prix unter nassen Bedingungen gehofft, dürfte enttäuscht werden. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit zehn Prozent äußert gering.