Die aktuelle Wetterprognose für das Rennen in der Emilia-Romagna

Audio-Player laden

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Melbourne in Australien auf die Strecke, und zwar vom 08. bis 10. April 2022 für das dritte Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Die aktuelle Prognose für das vierte Saisonrennen in der Emilia-Romagna (22. bis 24. April):

In der Formel-1-Saison 2022 könnte es in Imola zum ersten Regen-Grand-Prix der Saison kommen, denn die Bedingungen sind das gesamte Wochenende über wechselhaft.

Da an diesem Wochenende das erste Sprintrennen der Saison stattfindet, wird die Qualifikation bereits am Freitagnachmittag ausgetragen - wahrscheinlich unter nassen Bedingungen.

Denn bereits in der Nacht setzen die Regenfälle ein, die sich nach aktuellen Vorhersagen den ganzen Tag hindurchziehen werden. Die Sonne ist den ganzen Tag nicht zu sehen, wodurch mit recht kühlen Temperaturen um die 13 Grad Celsius zu rechnen ist. Und auch der Wind trägt seinen Teil dazu bei, dass das Wetter bestenfalls als ungemütlich bezeichnet werden kann. Die Windrichtung ändert sich ständig und die Windgeschwindigkeiten können bis zu 36 Grad Celsius erreichen.

Am Samstag verbessern sich die äußeren Bedingungen spürbar. Der Regen verschwindet und auch die Sonne kommt wieder zum Vorschein. Folgerichtig steigen die Temperaturen wieder und erreichen pünktlich zum Sprintrennen 22 Grad Celsius. Deutlich ruhiger wird dann auch der Wind, der am Samstag die meiste Zeit aus südwestlicher Richtung über die Strecke weht. Für die Fahrer bedeutet das vor allem Seitenwind auf der Start-/Zielgeraden und Rückenwind ausgangs der Kurve "Fausto Gresini". Nichtsdestotrotz findet das erste Sprintrennen der Saison unter guten äußeren Bedingungen statt.

Anders als der Grand Prix am Sonntag. Die Sonne verschwindet wieder hinter dicken Wolken und immer wieder kommt es zu leichten Regenschauern. Auch die Temperaturen fallen auf 17 Grad Celsius ab. Nur die Windbedingungen ähneln denen von Samstag. Wieder kommt der Wind aus südwestlicher Richtung und wieder erreicht er überschaubare Geschwindigkeiten von 16 km/h. Dennoch ist das Wetter für den Grand Prix momentan noch eine Wundertüte. Die erwarteten Regenfälle sind nicht stark und niemand kann vorhersagen, ob die Strecke nass genug für Intermediates oder gar Regenreifen wird. Es bleibt also abzuwarten, ob uns die erste Regenschlacht der Saison bevorsteht.

Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert!

Die erste Prognose für das folgende Rennen in Miami (08.05.2022):

Mit durchschnittlich neun Regentagen beginnt im Mai die Regenzeit Florida. Es kann also zur Premiere des Miami-Grand-Prix durchaus zu einer nassen Fahrbahn kommen. Neben der extremen Luftfeuchtigkeit, die das ganze Jahr über in Florida herrscht, werden auch die Temperaturen alles von Mann und Maschine verlangen, die bereits im Mai die 30-Grad-Marke überschreiten. Auch ist an der Atlantik-Küste immer wieder mit Stürmen zu rechnen.

Die weiteren Termine im Formel-1-Kalender 2022:

08.05.2022: Miami (USA), 5. Saisonrennen

22.05.2022: Barcelona (Spanien), 6. Saisonrennen

29.05.2022: Monaco (Monaco), 7. Saisonrennen

12.06.2022: Baku (Aserbaidschan), 8. Saisonrennen

19.06.2022: Montreal (Kanada), 9. Saisonrennen

03.07.2022: Silverstone (Großbritannien), 10. Saisonrennen

10.07.2022: Spielberg (Österreich), 11. Saisonrennen

24.07.2022: Le Castellet (Frankreich), 12. Saisonrennen

31.07.2022: Budapest (Ungarn), 13. Saisonrennen

28.08.2022: Spa-Francorchamps (Belgien), 14. Saisonrennen

04.09.2022: Zandvoort (Niederlande), 15. Saisonrennen

11.09.2022: Monza (Italien), 16. Saisonrennen

25.09.2022: noch offen, 17. Saisonrennen

02.10.2022: Singapur (Singapur), 18. Saisonrennen

09.10.2022: Suzuka (Japan), 19. Saisonrennen

23.10.2022: Austin (USA), 20. Saisonrennen

30.10.2022: Mexiko-Stadt (Mexiko), 21. Saisonrennen

13.11.2022: Sao Paulo (Brasilien), 22. Saisonrennen

20.11.2022: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 23. Saisonrennen