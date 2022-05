Die aktuelle Wetterprognose für das Rennen in Miami

Miami steht für Sonne, Sommer, Sonnenschein. Aber der erste Besuch der Formel 1 im Sunshine-State Florida fällt mit dem Beginn der Regenzeit zusammen. Wird etwa der erste Formel-1-Grand-Prix Miami auf nasser Fahrbahn stattfinden?

Für den Freitag sind ab 12 Uhr mittags Ortszeit auf jeden Fall schon einmal leichte Regenschauer vorhergesagt. Damit würden die beiden Trainingssessions am Nachmittag unter feuchten Bedingungen ausgetragen werden. Wie lange die Strecke aber nass sein wird, bleibt abzuwarten, denn bei 28 Grad Celsius Außentemperatur dürfte das meiste Wasser recht schnell verdunsten.

Und auch der Wind wird am Nachmittag ein Thema werden. Aus Richtung Süden kommend erreicht er Geschwindigkeiten von bis zu 33 km/h. Insgesamt also keine optimalen Bedingungen, um eine neue Strecke kennenzulernen.

Doch im Vergleich zum Wetter am Samstag kann man das vom Freitag noch als angenehm bezeichnen. Laut den aktuellen Prognosen soll es den gesamten Tag über regnen, wobei aus dem Regen in den Abendstunden ein richtiges Gewitter werden soll.

Es ist also davon auszugehen, dass auch das dritte Freie Training und das Qualifying unter nassen Streckenbedingungen stattfinden. Gleichzeitig sollen die Temperaturen aber auch auf bis zu 31 Grad Celisius hochgehen und auch der Wind erreicht mit 36 km/h einen neuen Höchstwert.

Dass die heißen Temperaturen in Kombination mit Regenwolken starke Gewitter hervorrufen können, könnte sich am Sonntag beweisen. Stand jetzt findet das erste Rennen in Miami nämlich unter Donnergrollen statt, und auch die herabfallenden Wassermengen sind deutlich höher als an den Vortagen.

Während des Rennstarts werden zwar Temperaturen um die 28 Grad Celsius prognostiziert, doch von der berühmten Sonne Floridas ist zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen. Und auch der Wind nimmt mit Geschwindigkeiten von bis zu 47 km/h noch einmal deutlich zu. Die groß angekündigte Sommerparty in Miami droht also buchstäblich ins Wasser zu fallen an diesem Wochenende.