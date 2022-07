Die aktuelle Wetterprognose für das Rennen in Le Castellet

Audio-Player laden

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Le Castellet in Frankreich auf die Strecke, und zwar vom 22. bis 24. Juli 2022 für das zwölfte Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Die aktuelle Prognose für das zwölfte Saisonrennen in Le Castellet (22. bis 24. Juli)

Es wird heiß beim Frankreich-Grand-Prix 2022 in Le Castellet: Die Formel 1 muss sich beim vorletzten Rennwochenende vor der Sommerpause auf große Hitze einstellen, und Regen gilt als ausgeschlossen.

Gleich am Freitag (22. Juli) werden bis 32 Grad Celsius erreicht. So warm wird es, wenn die Fahrer um 14 Uhr in das erste Freie Training gehen. Mit 30 Grad Celsius ist es am Abend ab 17 Uhr zum zweiten Freien Training nur ein bisschen kühler.

Der Wind spielt gleich zum Auftakt in Le Castellet eine Schlüsselrolle. Er weht ihm Schnitt mit zwölf km/h aus südwestlicher Richtung auf die Strecke, was vor allem Seitenwind auf den langen Geraden bedeuten dürfte.

Am Samstag (23. Juli) gibt es die höchsten Temperaturen am gesamten Wochenende: Zum dritten Freien Training ab 13 Uhr steigen die Werte auf bis 34 Grad Celsius an. Beim Qualifying ab 16 Uhr sollen es immer noch knapp über 30 Grad Celsius sein.

Der Wind weht am Samstag etwas stärker als noch am Freitag, außerdem dreht er leicht und kommt nun aus westlicher Richtung. Im Schnitt liegen 15 bis 20 km/h an. In der Spitze aber sind einzelne Windstöße bis 45 km/h möglich. Die Windrichtung dürfte vor allem Rückenwind auf der langen Mistral-Geraden bedeuten, dazu Seitenwind in einigen Kurven.

Der Sonntag (24. Juli) wird ein Abziehbild des Samstags, was die Temperaturen anbelangt: Zur Rennzeit ab 15 Uhr ist mit ungefähr 31 Grad Celsius zu rechnen und mit strahlendem Sonnenschein ohne Wolken über der Strecke in Le Castellet.

Wie schon am Freitag kommt der Wind wieder aus südwestlicher Richtung, was mehrheitlich Seitenwind zur Folge hat. Mit durchschnittlich rund zwölf km/h weht er schwächer als am Samstag. Einzelne Windstöße erreichen knapp 30 km/h.

Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert!

Die erste Prognose für das folgende Rennen in Budapest (31.07.2022):

Für den Ungarn-Grand-Prix 2022 auf dem Hungaroring bei Budapest sind warme Bedingungen vorhergesagt. Die Temperaturen bewegen sich voraussichtlich zwischen 25 und 38 Grad Celsius, also auf einem ähnlichen Niveau wie schon in Le Castellet.

Ersten Prognosen zufolge gibt es eine 25-prozentige Chance auf Regen an jedem Fahrtag der Formel 1, womöglich treten wie in der Vergangenheit lokale Hitzegewitter auf. Vorhergesagt sind aber vor allem zwölf Sonnenstunden pro Tag sowie starke Winde bis 30 km/h.

Die weiteren Termine im Formel-1-Kalender 2022:

28.08.2022: Spa-Francorchamps (Belgien), 14. Saisonrennen

04.09.2022: Zandvoort (Niederlande), 15. Saisonrennen

11.09.2022: Monza (Italien), 16. Saisonrennen

02.10.2022: Singapur (Singapur), 17. Saisonrennen

09.10.2022: Suzuka (Japan), 18. Saisonrennen

23.10.2022: Austin (USA), 19. Saisonrennen

30.10.2022: Mexiko-Stadt (Mexiko), 20. Saisonrennen

13.11.2022: Sao Paulo (Brasilien), 21. Saisonrennen

20.11.2022: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 22. Saisonrennen