Formel-1-Wetter 2022: Die aktuelle Prognose für das Rennen in Mexiko-Stadt

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Mexiko-Stadt auf die Strecke, und zwar vom 28. bis 30. Oktober für das 20. Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Die jährliche Fiesta-Mexikana steht an! Der Heim-Grand-Prix von Sergio Perez ist seit vielen Jahren ein absolutes Highlights im Formel-1-Rennkalender. Grund: Die leidenschaftlichen Fans, ein beeindruckendes Stadion und eine Hochgeschwindigkeisstrecke, die verlässlich für brillante Rennaction sorgt. Bleibt eigentlich nur noch die Frage offen, was das Wetter an diesem Wochenende macht.

Zumindest am Freitag präsentiert sich der Himmel von seiner besten Seite. Die Wolken überlassen der Sonne komplett die Bühne und die Temperaturen klettern bis auf 26 Grad Celsisus rauf. Allerdings könnte der Wind, wie bereits in Austin, Ärger machen. Auch wenn er nur Geschwindigkeiten um die 17 km/h erreicht, können sich die Fahrer aufgrund der sich ständig ändernden Windrichtung nicht daraufeinstellen.

Am Samstag tritt die Sonne zur Seite und überlässt den Wolken wieder das Feld, die dabei auch gut mit Wasser gefüllt sind. Während des dritten Freien Trainings und dem Qualifying wird derzeit mit Regen gerechnet. Der Wind kommt am Samstag vorwiegend aus südlicher Richtung, was Seitenwind auf der Start-Ziel-Geraden und Gegenwind auf der Gegengeraden bei maximalen Windgeschwindigkeiten von 28 km/h bedeutet.

Am Sonntag ist es Vormittags sonnig und trocken, doch am frühen Nachmittag ziehen sich bereits vor dem Rennstart wieder Regenwolken zusammen. Stand jetzt erwarten die Meterologen für den Nachmittag, und damit während des gesamten Rennens, Regen. Dabei soll sogar noch mehr Wasser herunterkommen als am Samstag, ähnliche Wassermengen wie in Suzuka werden aber nicht erwartet. Der Wind macht die Situation auch nicht wirklich besser, im Gegenteil: Bei sich ständig ändernden Windrichtungen werden Böen mit bis zu 30 km/h in der Spitze erwartet.