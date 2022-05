Die aktuelle Wetterprognose für das Rennen in Monaco Die aktuelle Wettervorschau das sechste Rennen der Formel-1-Saison 2022 in Monte Carlo in Monaco mit den Prognosen für das folgende Rennen in Baku

Audio-Player laden Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen? Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert. Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben. Das nächste Mal geht die Formel 1 in Monte Carlo in Monaco auf die Strecke, und zwar vom 27. bis 29. Mai 2022 für das siebte Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen! Die aktuelle Prognose für das siebte Saisonrennen in Monaco (27. bis 29. Mai): Nach der Hitzeschlacht in Barcelona reist die Formel 1 nach Monte Carlo weiter, wo mit dem Großen Preis von Monaco das prestigeträchtigste aber auch das wahrscheinlich herausforderndste Rennen der Saison 2022 stattfindet. Selbst bei perfekten äußeren Bedingungen ist dieses Rennen ein Überlebenskampf für die Fahrer. Jeder kleine Verbremser, jede minimale Abweichung von der Ideallinie und jedes noch so schwache Übersteuern wird mit einem Mauerkontakt bestraft. Wenn es dann noch regnet, zeigt sich, wer unter den besten Fahrern der Welt der allerbeste ist. Doch zumindest am Freitag erwartet den Formel-1-Tross ein sehr freundlicher, sonniger Himmel. Es sind kaum Wolken zu sehen und die Temperaturen klettern bis auf 28 Grad Celsius hinauf. Da der Wind aus südöstlicher Richtung kommt, müssen sich die Fahrer auf Seitenwind einstellen. Die Windböen erreichen allerdings nur Geschwindigkeiten um die 20 km/h und sollten das allzu großes Problem darstellen. Am Samstag kühlt es auf 23 Grad Celsius herab und auch die Sonne wird häufiger von einer Wolkenschicht verdeckt. Dennoch liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit während des dritten Freien Trainings und während des Qualifyings weiterhin bei null Prozent. Allerdings dreht sich der Wind. Dieser kommt während des Qualifyings aus südwestlicher Richtung, wodurch die Fahrer einerseits Rückenwind auf der Start-/Zielgeraden erhalten, andererseits aber auch im engen zweiten Sektor mit Seitenwind leben müssen. Doch auch am Samstag ist die Windgeschwindigkeit mit 13 km/h ziemlich gering. Für den Rennsonntag sind stand jetzt starke Regenfälle ankündigt, die bereits in der Nacht anfangen und den gesamten Tag über nicht abklingen. Aus Fahrersicht tritt also das Worst-Case-Szenario ein: Ein Monaco-Grand-Prix auf nasser Fahrbahn. Gleichzeitig wird es aber auch deutlich windiger. Am Sonntag werden Böen mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 38 km/h erwartet, die wie bereits am Freitag aus südöstlicher Richtung über die Strecke wehen.

Auf die Fahrer und Teams wartet also ein extrem schwieriges Rennen in Monte Carlo, doch die Fans dürfen sich auf einen spannenden und wahrscheinlich unvorhersehbaren Grand Prix freuen. Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert! Die erste Prognose für das folgende Rennen in Baku (12.06.2022): Nach dem Stadtkurs ist vor dem Stadtkurs. Zwei Wochen nach dem Monaco-Grand-Prix erwartet die Formel 1 in Aserbaidschan das nächste Rennen zwischen Leitplanken. Doch das Wetter in der Hauptstadt Baku ist Mitte Juni traditionell sehr warm und sonnig. Es werden Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad Celsius erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit durchschnittlich vier Regentagen im Juni sehr gering, ebenso wie die durchschnittliche Windgeschwindigkeit, die bei 15 km/h liegt. Die weiteren Termine im Formel-1-Kalender 2022: 12.06.2022: Baku (Aserbaidschan), 8. Saisonrennen

19.06.2022: Montreal (Kanada), 9. Saisonrennen

03.07.2022: Silverstone (Großbritannien), 10. Saisonrennen

10.07.2022: Spielberg (Österreich), 11. Saisonrennen

24.07.2022: Le Castellet (Frankreich), 12. Saisonrennen

31.07.2022: Budapest (Ungarn), 13. Saisonrennen

28.08.2022: Spa-Francorchamps (Belgien), 14. Saisonrennen

04.09.2022: Zandvoort (Niederlande), 15. Saisonrennen

11.09.2022: Monza (Italien), 16. Saisonrennen

25.09.2022: noch offen, 17. Saisonrennen

02.10.2022: Singapur (Singapur), 18. Saisonrennen

09.10.2022: Suzuka (Japan), 19. Saisonrennen

23.10.2022: Austin (USA), 20. Saisonrennen

30.10.2022: Mexiko-Stadt (Mexiko), 21. Saisonrennen

13.11.2022: Sao Paulo (Brasilien), 22. Saisonrennen

20.11.2022: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 23. Saisonrennen