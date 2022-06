Die aktuelle Wetterprognose für das Rennen in Kanada

Audio-Player laden

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Montreal in Kanada auf die Strecke, und zwar vom 17. bis 19. Juni 2022 für das achte Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Die aktuelle Prognose für das neunte Saisonrennen in Montreal (17. bis 19. Juni):

Erneut geht es über den großen Teich, diesmal nach Montreal. Dort dürfen wir uns auf den ersten Großen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles-Villeneuve seit 2019 freuen. Diese Strecke ist nicht nur für ihren hohen Vollgasanteil bekannt, sondern auch für ihr unvorhersehbares Wetter.

So auch vor drei Jahren, als Sebastian Vettel aufgrund einer feuchten Fahrbahn gezwungen war, die Strecke abzukürzen, um vor Lewis Hamilton zu bleiben. Der Rest ist bekannt: Vettel bekam eine Strafe und verlor dadurch den Sieg an den Briten.

Könnte so etwas dieses Jahr wieder passieren? Ein Blick auf die Wettervorhersage verrät es uns.

Zumindest am Freitag könnte es zwischenzeitlich nass werden. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 88 Prozent sehr hoch und am Himmel kann sich auch die ein oder andere Gewitterwolke zusammenziehen.

Mit Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad Celsius wird es außerdem recht frisch. Und auch der Wind wird erneut ein Faktor werden: Dieser kommt am Freitag aus westlicher Richtung und erreicht Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 52 km/h.

Für die Nacht von Freitag zu Samstag sind permanente Regenfälle angekündigt, allerdings lösen die Wolken sich bereits am Vormittag wieder auf. Somit finden sowohl das dritte Freie Training als auch das Qualifying unter einem wolkenlosen, sonnigen Himmel statt.

Richtig warm wird es deshalb aber immer noch nicht. Die Höchsttemperatur liegt bei mageren 19 Grad Celsius. Während des Qualifyings kommt der Wind aus nordwestlicher Errichtung und erreicht 42 km/h in der Spitze. Die Fahrer werden demnach sowohl auf der Gegen- als auch auf der Hauptgeraden seitlich vom Wind getroffen – nicht gerade ideal.

Der Rennsonntag ist stand jetzt noch eine kleine Wundertüte. Während am Vormittag noch die Sonne scheinen soll, sind am Nachmittag, zur Rennzeit, leichte Regenfälle möglich. Die Temperaturen bewegen sich auch dann wieder zwischen 17 und 19 Grad Celsius – es dürfte also der bisher kälteste Grand Prix der Saison werden.

Eine gute Nachricht aus der Sicht der Fahrer ist, dass die Windbedingungen genau die gleichen wie am Samstag sind und während des Rennens konstant bleiben. Sie müssen sich also nicht umgewöhnen.

Es lässt sich also festhalten, dass die äußeren Bedingungen während des Rennens nicht gerade ideal sind. Selbst wenn es nicht regnet, werden einige Teams angesichts der niedrigen Temperaturen Probleme bekommen, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Wir dürfen uns also höchstwahrscheinlich auf ein spannendes, nicht vorhesehbares Rennen freuen.

Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert!

Die erste Prognose für das folgende Rennen in Silverstone (03.07.2022):

Das Wetter beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, England ist seit jeher eine Wundertüte. Statistisch gesehen ist der Himmel über der Strecke an 43 Prozent der Tage im Juli bedeckt. Insgesamt ist rund ein Viertel der Tage im Juli verregnet. Die Temperaturen schwanken in der Regel zwischen 16 und 27 Grad Celsius.

Die weiteren Termine im Formel-1-Kalender 2022:

19.06.2022: Montreal (Kanada), 9. Saisonrennen

03.07.2022: Silverstone (Großbritannien), 10. Saisonrennen

10.07.2022: Spielberg (Österreich), 11. Saisonrennen

24.07.2022: Le Castellet (Frankreich), 12. Saisonrennen

31.07.2022: Budapest (Ungarn), 13. Saisonrennen

28.08.2022: Spa-Francorchamps (Belgien), 14. Saisonrennen

04.09.2022: Zandvoort (Niederlande), 15. Saisonrennen

11.09.2022: Monza (Italien), 16. Saisonrennen

25.09.2022: noch offen, 17. Saisonrennen

02.10.2022: Singapur (Singapur), 18. Saisonrennen

09.10.2022: Suzuka (Japan), 19. Saisonrennen

23.10.2022: Austin (USA), 20. Saisonrennen

30.10.2022: Mexiko-Stadt (Mexiko), 21. Saisonrennen

13.11.2022: Sao Paulo (Brasilien), 22. Saisonrennen

20.11.2022: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 23. Saisonrennen