Formel-1-Wetter 2022: Die aktuelle Prognose für das Rennen in Monza

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Zandvoort in den Niederlanden auf die Strecke, und zwar vom 02. bis 04. September für das 15. Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Zum Abschluss des Triple-Headers geht es für die Formel 1 nach Monza, zum zweiten Ferrari-Heimspiel der Saison. In den vergangenen beiden Jahren gab es dort trotz perfekter Wetterbedingungen mit Pierre Gasly und Daniel Ricciardo jeweils einen Überraschungssieger. Gewinnt diesmal wieder einer der Favoriten oder schreibt Monza ein weiteres Motorsport-Märchen? Und welche Rolle spielt das Wetter dabei?

Am Freitag wird es ungemütlich in der Lombardei. Bereits in der Nacht werden starke Gewitter vorhergesagt und auch tagsüber soll es immer wieder regnen. Das hat auch Auswirkungen auf den Wind, der permanent die Richtung wechselt und so den Fahrern in den vielen Anbremszonen das Leben schwer machen kann. Am Vormittag liegen die Temperaturen bei 18 Grad Celsius, während der beiden Trainingssessions am Nachmittag werden Werte zwischen 22 und 24 Grad Celsius erwartet.

Am Samstag ist der Regen abgezogen und es soll den ganzen Tag über trocken bleiben, trotz der ein oder anderen Wolke am Himmel. Die Temperaturen bewegen sich in ähnlichen Sphären wie am Vortag, das Qualifying soll bei 25 Grad Celsius Außentemperatur stattfinden.

Der Wind kommt hauptsächlich aus nordöstlicher Richtung, was Rückenwind auf der Gegengerade zwischen der zweiten Lesmo-Kurve und der Ascari-Schikane und Seitenwind auf der Start-Ziel-Gerade bedeutet. Allerdings ist es mit Windgeschwindigkeiten zwischen drei und zehn km/h nahezu windstill.

Am Sonntag verschlechtern sich die Verhältnisse deutlich. Den gesamten Tag über ist mit Regen zu rechnen, die Wahrscheinlichkeit auf einen Grand Prix unter nassen Bedingungen ist folgerichtig ziemlich hoch. Die Außentemperatur während des Rennen bewegt sich zwischen 21 und 23 Grad Celsius. Es sollte also keine Probleme bezüglich der Reifentemperaturen geben.

Und auch der Wind wird am Sonntag nur eine untergeordnete Variable in der Renngleichung spielen. Die Windgeschwindigkeiten liegen durchschnittlich bei 3 km/h, die schnellsten Böen kommen auf 16 km/h.

Das Ferrari-Heimspiel findet also höchstwahrscheinlich unter nassen Bedingungen statt. Ob das für die Scuderia ein Vor- oder Nachteil ist, wird sich erst noch zeigen müssen.