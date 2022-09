Formel-1-Wetter 2022: Die aktuelle Prognose für das Rennen in Singapur

Audio-Player laden

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Singapur auf die Strecke, und zwar vom 30. September bis 02. Oktober für das 17. Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Die aktuelle Prognose für das 17. Saisonrennen in Singapur (30. September bis 02. Oktober):

Zum ersten Mal seit 2019 kehrt der Formel-1-Tross an diesem Wochenende nach Singapur zurück, wo auf dem Marina Bay Circuit dank der tropischen Verhältnisse und der Renndauer von knapp zwei Stunden das mit Abstand anstrengendste Rennen der Saison stattfindet. Wenn alles zu seinen Gunsten läuft, kann Max Verstappen auf diesen flutlichtgetränkten Straßen seine zweiten WM-Titel einfahren – Steht der Wettergott dabei an seiner Seite? Am Freitagvormittag werden bereits die ersten Regenschauer erwartet. Gegen Mittag kommt dann allerdings die Sonne heraus und die Temperaturen gehen hoch bis auf 30 Grad Celsius, die beiden Trainingssessions am Abend werden aller Voraussicht nach also unter trockenen Bedingungen stattfinden. Da der Wind aus südlicher Richtung kommt, müssen sich die Fahrer auf Seitenwind im engen dritten Sektor und Rückendwind auf der Start-Ziel-Geraden einstellen, einzelne Böen können dabei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 30 km/h erreichen. Für die Nacht von Freitag auf Samstag prognostizieren die Meteorologen Starkregen voraus, der vormittags schwächer wird, aber erst in den Mittagsstunden aufhören soll. Dennoch verziehen sich die Wolken nicht und es ist den ganzen Tag über mit weiteren Regenschauern zu rechnen. Die Chancen auf ein Qualifying unter nassen Streckenbedingungen sind dementsprechend hoch. Auf die Temperaturen hat der Regen allerdings keine Auswirkungen, die erreichen auch am Samstag wieder die 30-Grad-Marke. Und auch der Wind kommt wieder aus südlicher Richtung, die Intensität nimmt mit Spitzengeschwindigkeiten um die 20 Grad Celsius aber leicht ab. Am Sonntag werden Starkregenfälle erwartet, die den ganzen Tag anhalten sollen und auch mit der ein oder anderen Gewitterwolke ist zu rechnen. Die Regenwahrscheinlichkeit während des Rennens liegt bei 100 Prozent. Dementsprechend wartet auf die Fahrer eine Herkulesaufgabe, auch dank der Außentemperaturen von 28 Grad Celsius. Der Wind hingegen dürfte am Sonntag kaum eine Rolle spielen. Zwar verändert sich ständig die Windrichtung, allerdings liegen die maximalen Geschwindigkeiten bei 10 km/h.

Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert!

Die erste Prognose für das folgende Rennen in Suzuka (09.10.2022):

Laut den ersten Vorhersagen erwartet die Formel in Japan ein durchwachsenes Wochenende. Während es am Samstag trocken bleiben, besteht am Sonntag eine erhöhte Regengefahr. Mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad Celsius soll es bei der Japan-Rückkehr spätsommerlich warm werden. Die prognostizierten Windgeschwindigkeiten liegen bei rund 40 km/h.

Die weiteren Termine im Formel-1-Kalender 2022:

23.10.2022: Austin (USA), 19. Saisonrennen

30.10.2022: Mexiko-Stadt (Mexiko), 20. Saisonrennen

13.11.2022: Sao Paulo (Brasilien), 21. Saisonrennen

20.11.2022: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 22. Saisonrennen