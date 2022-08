Formel-1-Wetter 2022: Gemischte Bedingungen in Belgien erwartet

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Spa-Francorchamps in Belgien auf die Strecke, und zwar vom 26. bis 28. August 2022 für das 14. Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Mit dem Großen Preis von Belgien kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende aus der Sommerpause zurück. Der Circuit Spa-Francorchamps gilt sowohl bei den Fahrern als auch bei Fans als eine der besten Strecken. Doch zumindest in der vergangenen Saison ist das Motorsportfest sprichwörtlich ins Wasser gefallen – kann das in diesem Jahr wieder passieren?

Zumindest am Freitag ziehen in über den Ardennen Regenwolken auf und es besteht auch die Chance auf ein Gewitter. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt während der Trainingssessions bei rund 40 Prozent. Folgerichtig ist auch nur mit milden Temperaturen um die 20 Grad Celsius zu rechnen. Der Wind kommt aus nordwestlicher Richtung, erreicht aber nur überschaubare Spitzengeschwindigkeiten von 28 km/h.

Am Samstagvormittag ist der Himmel weiterhin bedeckt und es ist auch mit weiteren Regenschauern zu rechnen. Am Nachmittag hingegen verziehen sich die Wolken und die Sonne kommt zum Vorschein. Die Temperaturen klettern dann hoch bis auf 21 Grad Celsius. Während des Qualifyings soll es dementsprechend trocken sein. Und auch der Wind sollte kein Problem darstellen: Dieser kommt am Samstag aus nordöstlicher Richtung und erreicht Spitzengeschwindigkeiten von 36 km/h. Für die Fahrer bedeutet das Rückenwind auf der Kemmel-Gerade und Gegenwind auf der Start-Ziel-Gerade.

Der Rennsonntag ist der schönste Tag des Wochenendes. Zwar wechseln sich Sonne und Wolken weiterhin ab, stand jetzt soll es aber nicht regnen. Und auch die Temperaturen erreichen mit 23 Grad Celsius pünktlich zum Rennen ihren Höchstwert an diesem Wochenende. Anders als an den beiden Vortagen kommt der Wind am Sonntag aber aus östlicher Richtung, was für die Fahrer vor allem Seitenwind in den Kurvenabschnitten „Les Combes“ und „Les Fagnes“ bedeutet. Allerdings ist nicht mit starkem Wind zu rechnen, die erwarteten Windgeschwindigkeiten während des Grand-Prix liegt bei 25 km/h.