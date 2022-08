Formel-1-Wetter 2022: Gewitter beim Verstappen-Heimspiel angekündigt Die aktuelle Wettervorschau das 15. Rennen der Formel-1-Saison 2022 in Zandvoort in den Niederlanden mit den Prognosen für das folgende Rennen in Monza

Audio-Player laden Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen? Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert. Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben. Das nächste Mal geht die Formel 1 in Zandvoort in den Niederlanden auf die Strecke, und zwar vom 02. bis 04. September für das 15. Rennen der Saison. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen! Die aktuelle Prognose für das 15. Saisonrennen in Spa (02. bis 04. September): Nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel, zumindest wenn man Max Verstappen heißt. Der Weltmeister freut sich auf seinem zweiten Auftritt vor den leidenschaftlichen holländischen Fans. Kann er der Orange Army wie im vergangenen Jahr den Sieg schenken? Oder macht ihm vielleicht das Wetter einen Strich durch die Rechnung? Am Freitag wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Die Temperatur geht hoch bis auf 24 Grad Celsius und es soll den ganzen Tag über trocken bleiben. Und auch die Windbedingungen sollten keine allzu großen Probleme bereiten, obwohl die Strecke direkt an der Küste liegt. Aus Richtung ostend kommend erreicht der Wind Maximalgeschwindigkeiten von 34 km/h. Deutlich ungemütlicher wird es am Samstag werden. Während das dritte Freie Training noch unter trockenen Bedingungen stattfinden soll, soll es während des Qualifyings nicht nur regnen, sondern auch gewittern. Trotzdem liegen die Temperaturen weiterhin bei 23 Grad Celsius, obwohl die Sonne den ganzen Tag nicht herauskommen wird. Der Wind dreht sich im Vergleich zum Freitag und kommt während des Qualifyings aus südlicher Richtung. Dementsprechend werden die Fahrer den Großteil der Runde mit Seitenwind konfrontiert, gleichzeitig dürfen sie sich aber über Rückendwind auf der Start-Ziel-Geraden freuen. Allerdings bleibt die maximale Windgeschwindigkeit mit 24 km/h trotz des möglichen Gewitters überschaubar. Das Wetter am Sonntag ist stand jetzt noch eine große Wundertüte. Zwar soll es den Großteil des Tages trocken bleiben, doch gerade in der Rennzeit zwischen 15 und 17 Uhr besteht eine erhöhte Regengefahr. Die Temperaturen liegen wie am Samstag bei rund 23 Grad Celsius. Wirklich windig soll es laut der Daten aber auch nicht werden. Mit 15 km/h aus Richtung Osten kommend soll es für Zandvoorter Verhältnisse geradezu windstill sein. Ostwind bedeutet auf dieser Strecke Rückenwind auf der Gegengeraden und Gegenwind auf dem Kurvengeschlängel zwischen der Hugenholtzbocht und der Scheivlak-Kurve. Hinweis: Diese Vorhersage wird im Wochenverlauf mehrmals aktualisiert! Die erste Prognose für das folgende Rennen in Monza (11.09.2022): Den ersten Prognosen zufolge könnte es ein nasses Heimspiel für Ferrari in Monza werden. Stand jetzt wird an allen drei Tagen Regen vorhergesagt. Die Temperaturen sollen zwischen 18 und 25 Grad Celsius schwanken und es wird mit beschaulichen Windgeschwindigkeiten von 12 bis 16 km/h gerechnet. Die weiteren Termine im Formel-1-Kalender 2022: 02.10.2022: Singapur (Singapur), 17. Saisonrennen

09.10.2022: Suzuka (Japan), 18. Saisonrennen

23.10.2022: Austin (USA), 19. Saisonrennen

30.10.2022: Mexiko-Stadt (Mexiko), 20. Saisonrennen

13.11.2022: Sao Paulo (Brasilien), 21. Saisonrennen

