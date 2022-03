Die aktuelle Wetterprognose für die Formel-1-Wintertests in Bahrain

Audio-Player laden

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2022. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Max Verstappen und Lewis Hamilton einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2022. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben.

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Sachir in Bahrain auf die Strecke, und zwar vom 10. bis 12. März 2022 für die zweite Woche der Wintertests. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2022 abrufen!

Die aktuelle Prognose für die Wintertests in Bahrain (10.-12.03.2022):

Die Formel 1 kann ihre Vorbereitung auf die Rennsaison 2022 bei der zweiten Testwoche unter optimalen äußeren Bedingungen fortsetzen. Für die dreitägigen Probefahrten in Sachir in Bahrain, wo eine Woche später auch das Auftaktrennen erfolgt, ist nämlich gutes Wetter vorhergesagt. Die Temperaturen liegen tagsüber stets bei über 20 Grad Celsius, Regen ist kein Thema.

Der erste Testtag (10.03.) beginnt unter wolkenlosem Himmel und die Temperaturen steigen von zunächst 22 auf am 25 Grad Celsius in den Abendstunden. Dann zeigen sich auch einige Wolken über der Strecke in der Wüste von Sachir.

Der Wind weht stark mit meist über 20 km/h aus südöstlichen oder östlichen Richtungen, einzelne Böen erreichen über 30 km/h. Die Windrichtung bedeutet vor allem Seitenwind und Gegenwind auf der Geraden vor Kurve 4.

Am zweiten Testtag (11.03.) präsentiert sich der Himmel über Sachir leicht wolkenverhangen, die Sonne dominiert aber erneut. Schon am frühen Morgen liegen knapp 25 Grad Celsius an, am Abend werden bis 30 Grad erreicht. Es ist der heißeste Tag der Testwoche.

Der Tag beginnt windig mit Winden aus Süden, die 30 km/h schnell sind. Einzelne Windstöße können bis 50 km/h erreichen. Im Tagesverlauf aber flaut der Wind etwas ab, auf etwa 20 km/h und 30 km/h in der Spitze. Die Windrichtung bedeutet Rückenwind auf der Zielgeraden und Gegenwind auf der Gegengeraden.

Mit fast zwölf Sonnenstunden wird der dritte Testtag (12.03.) der freundlichste Tag der Testwoche. Am Himmel über Bahrain ist dann voraussichtlich keine Wolke zu sehen. Die Temperaturen liegen ganztags konstant leicht über 20 Grad Celsius.

Für den Schlusstag der Formel-1-Wintertests 2022 dreht der Wind komplett und weht am Samstag aus nördlicher bis nordwestlicher Richtung auf die Strecke in Sachir. Das bedeutet Gegenwind auf der Zielgeraden und Rückenwind auf der Gegengeraden. Und die Winde verhalten sich ähnlich konstant wie die Temperaturen: Im Schnitt liegen rund 30 km/h an, in der Spitze aber 45 bis 50 km/h für einzelne Böen.

Hinweis: Dieser Artikel wird im Wochenendverlauf mehrfach aktualisiert!

Erste Prognosen für das Formel-1-Auftaktrennen in Bahrain (20.03.2022)

Für das Auftaktrennen der Formel 1 2022 in Sachir in Bahrain sind stabile Wetterbedingungen vorhergesagt. Erste Prognosen zufolge liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent. Es könnte aber kühler werden als üblich in Bahrain: Am Freitag soll es zwischen 17 und 21 Grad Celsius warm werden, im weiteren Wochenend-Verlauf immer wärmer. Für den Sonntag werden zwischen 19 und 27 Grad erwartet.

Eine Windwarnung gibt es für den Freitag: Tagsüber können bis 60 km/h starke Winde über die Strecke pfeifen. Die Maximalwerte gehen daraufhin aber zurück, auf "nur" noch knapp 50 km/h am Samstag und 40 km/h am Sonntag, laut ersten Vorhersagen.

Die weiteren Termine im Formel-1-Kalender 2022:

27.03.2022: Dschidda (Saudi-Arabien), 2. Saisonrennen

10.04.2022: Melbourne (Australien), 3. Saisonrennen

24.04.2022: Imola (Italien), 4. Saisonrennen

08.05.2022: Miami (USA), 5. Saisonrennen

22.05.2022: Barcelona (Spanien), 6. Saisonrennen

29.05.2022: Monaco (Monaco), 7. Saisonrennen

12.06.2022: Baku (Aserbaidschan), 8. Saisonrennen

19.06.2022: Montreal (Kanada), 9. Saisonrennen

03.07.2022: Silverstone (Großbritannien), 10. Saisonrennen

10.07.2022: Spielberg (Österreich), 11. Saisonrennen

24.07.2022: Le Castellet (Frankreich), 12. Saisonrennen

31.07.2022: Budapest (Ungarn), 13. Saisonrennen

28.08.2022: Spa-Francorchamps (Belgien), 14. Saisonrennen

04.09.2022: Zandvoort (Niederlande), 15. Saisonrennen

11.09.2022: Monza (Italien), 16. Saisonrennen

25.09.2022: noch offen, 17. Saisonrennen

02.10.2022: Singapur (Singapur), 18. Saisonrennen

09.10.2022: Suzuka (Japan), 19. Saisonrennen

23.10.2022: Austin (USA), 20. Saisonrennen

30.10.2022: Mexiko-Stadt (Mexiko), 21. Saisonrennen

13.11.2022: Sao Paulo (Brasilien), 22. Saisonrennen

20.11.2022: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), 23. Saisonrennen