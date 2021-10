Die aktuelle Wetterprognose für das Formel-1-Rennen in Istanbul

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2021. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2021. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben. (ANZEIGE: Hol dir die komplette Formel 1 und den besten Live-Sport mit Sky Q oder streame flexibel mit Sky Ticket. Ganz ohne Receiver.)

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Istanbul auf die Strecke, und zwar vom 8. bis 10. Oktober 2021. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2021 abrufen!

Die aktuelle Prognose für den Türkei-Grand-Prix in Istanbul:

Das Wetter für den Formel-1-Grand-Prix am Bosporus verspricht deutlich vorhersehbarer zu werden als es noch in Sotschi der Fall war. Für den Freitag werden Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad Celsius erwartet. Allerdings wird die Sonne kaum zu sehen sein. Die erwartete Sonnenscheindauer liegt bei unter einer Stunde. Der Himmel wird den ganzen Tag über mit Wolken bedeckt sein - sehr untypisch für Istanbul. Dennoch ist die Regengefahr nicht sehr groß. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei einem Prozent.

Allerdings könnte der Wind wieder einmal zum Problem für die Fahrer werden. Für das erste Freie Training werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 35 km/h erwartet. Ein Wert, der für die Trainingssession am Nachmittag nochmal auf 42 km/h steigt! Der Wind kommt dabei den ganzen Tag aus nordöstlicher Richtung. Für die Fahrer bedeutet das, Gegenwind auf der Start-Ziel-Geraden, Rückenwind auf der Gegen-Geraden, aber auch Seitenwind in der schwierigen Dreifach-Linkskurve!

Am Samstag verbessern sich die Bedingungen ein wenig. Die Sonne lässt zwar weiter auf sich warten, aber die Wolkendecke lichtet sich etwas und auch der Wind nimmt leicht ab. Die Temperaturen liegen am Qualifying-Tag bei 15 bis 20 Grad Celsius. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt genau wie am Freitag bei einem Prozent. Ein nasses Qualifying wie im vergangenen Jahr, bei dem sich Lance Stroll seine erste Poleposition sicherte, wird es dieses Mal nicht geben.

Zusätzlich lässt auch der Wind nach. Für das dritte Freie Training wird mit einer Windgeschwindigkeit von maximal 26 km/h gerechnet. Allerdings erreichen die Böen pünktlich zum Qualifying ihre Maximalgeschwindigkeit an diesem Tag mit 36 km/h. Das dürfte für die Fahrer mit den leichten Autos im nicht gerade stark windgeschützten Istanbul-Park-Circuit zum Problem werden. Eine unerwartete Windböe und schon verliert man die Kontrolle über das Auto.

Am Rennsonntag wartet auf die Fans vor Ort das beste Wetter. Die Wolkendecke reißt pünktlich zum Rennstart auf und die Sonne kommt wieder zum Vorschein. Auch die Temperaturen erreichen mit 23 Grad Celsius ihren Höchstwert für das Wochenende. Folgerichtig liegt die Regenwahrscheinlichkeit für das Rennen bei null Prozent. Das epische WM-Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen findet also unter optimalen Rennbedingungen statt.

Die einzige inkonstante ist der Wind. Auch am Sonntag werden wieder Windböen mit Geschwindigkeiten bis 35 km/h erwartet! Allerdings dürften sich die Fahrer nach den Erfahrungen vom Freitag und Samstag für das Rennen darauf eingestellt haben. Der Wind kommt erneut aus nordöstlicher Richtung. Die äußeren Bedingungen schließen wahrscheinlich einen weiteren Chaos-Grand-Prix wie in Russland aus.

Hinweis: Dieser Artikel wird im Wochenendverlauf mehrfach aktualisiert!

Die erste Prognose für das folgende Rennen in Austin:

Laut den ersten Prognosen warten auf die Fahrer und Teams typisch texanisches Wetter für den Oktober. Es werden Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad Celsius erwartet. Bei den teilweise sehr schwülen Temperaturen kommt es in Texas häufig zu starken Gewittern. Doch für das Formel-1-Wochenende vom 22. bis 24. Oktober ist nach aktuellen Einschätzungen nicht damit zu rechnen.

Die Durchschnittstemperaturen für Austin Ende Oktober liegen zwischen 16 und 27 Grad Celsius. In den vergangenen Jahren regnete es im Schnitt sechs Tage im Oktober.

Die weiteren Grands Prix im Formel-1-Kalender 2021

Austin (USA) - 17. Rennen am 24. Oktober 2021

Mexiko-Stadt (Mexiko) - 18. Rennen am 7. November 2021

Sao Paulo (Brasilien) - 19. Rennen am 14. November 2021

TBA - 20. Rennen am 21. November 2021

Dschidda (Saudi-Arabien) - 21. Rennen am 5. Dezember 2021

Abu Dhabi (VAE) - 22. Rennen am 12. Dezember 2021