Die aktuelle Wetterprognose für das Formel-1-Rennen in Katar

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2021. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2021. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben. (ANZEIGE: Hol dir die komplette Formel 1 und den besten Live-Sport mit Sky Q oder streame flexibel mit Sky Ticket. Ganz ohne Receiver.)

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Mexiko-Stadt auf die Strecke, und zwar vom 5. bis 7. November 2021. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2021 abrufen!

Die aktuelle Prognose für den Katar-Grand-Prix in Losail:

Die Formel 1 erwartet eine Hitzeschlacht – kein Wunder, schließlich liegt Losail mitten in der Wüste. Schon am Freitag scheint die Sonne den gesamten Tag über auf die Strecke. Die Temperaturen schwanken dabei zwischen 18 und 28 Grad Celsius. Während der ersten beiden Freien Trainings herrscht allerdings die Tageshöchsttemperatur. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt das ganze Wochenende über folgerichtig bei null Prozent. Auch die Windgeschwindigkeiten halten sich in Grenzen. Die Maximalgeschwindigkeit einzelner Böen liegt bei 28 km/h.

Die Bedingungen am Samstag sind nahezu identisch. Es werden Temperaturen zwischen 17 und 27 Grad Celsius erwartet und auch die Sonne scheint wieder den ganzen Tag. Der Wind, der am Samstag aus östlicher Richtung über die Strecke weht, erreicht Geschwindigkeiten von maximal 25 km/h. Das heißt, die Fahrer müssen sich im kurvigen zweiten Sektor auf Seitenwind einstellen. Nichtsdestotrotz findet das Qualifying unter perfekten Rennsportbedingungen statt.

Der Sonntag wird der wärmste Tag des Wochenendes. Zur Mittagszeit werden die 30 Grad Celsius geknackt und auch zum Rennstart herrschen immer noch 28 Grad Celsius. Die Fahrer werden sich also auf ein körperlich sehr anspruchsvolles Rennen zum Abschluss des Triple-Headers einstellen müssen. Während des Rennens weht der Wind wie bereits am Samstag aus östlicher Richtung und erreicht Geschwindigkeiten um die 30 km/h. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Formel 1 typisches Wüstenwetter erwartet. Auch wenn es nicht regnen wird, werden die hohen Temperaturen eine Herausforderung für die Rennwagen und die Fahrer werden.

Hinweis: Dieser Artikel wird im Wochenendverlauf mehrfach aktualisiert!

Die erste Prognose für das folgende Rennen in Saudi-Arabien:

In Saudi-Arabien wird es wieder sehr heiß werden. Die Durchschnittstemperaturen für Dschidda liegen Anfang Dezember zwischen 26 und 31 Grad Celsius. Jedoch beginnt im November der Winter in Saudi-Arabien, sodass es vereinzelt zu leichten Regenfällen kommen könnte. In den vergangenen Jahren regnete es im Dezember durchschnittlich an sechs Tagen.

Die weiteren Grands Prix im Formel-1-Kalender 2021

Dschidda (Saudi-Arabien) - 21. Rennen am 5. Dezember 2021

Abu Dhabi (VAE) - 22. Rennen am 12. Dezember 2021