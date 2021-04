Formel-1-Wetter 2021: Die aktuelle Prognose für das nächste Rennen

Es sind ganz entscheidende Fragen an jedem Rennwochenende der Formel 1 2021. Nämlich: Wie lautet die Wettervorhersage? Ist vor Ort mit nasser Fahrbahn zu rechnen? Braucht es Intermediates oder gar Regenreifen? Oder bleibt es vom Training über das Qualifying bis hin zum Rennen einfach nur konstant trocken und Trockenreifen reichen aus? Kurzum: Auf was müssen sich die Fahrer um Sebastian Vettel und Mick Schumacher einstellen?

Um diese Fragen beantworten zu können, haben unsere Redakteure das Wetter an den Austragungsorten der Formel 1 bereits einige Tage vor Beginn von Rennwochenenden genau im Blick. Und im Veranstaltungsverlauf wird dieser Vorschau-Artikel mit immer neuen Angaben zum Wetter wie Temperatur in Grad Celsius, Windstärke, Bewölkung und zu erwartendem Niederschlag für die einzelnen Tage pro Wochenende aktualisiert.

Das Ergebnis ist eine möglichst präzise Wettervorhersage für die jeweiligen Grands Prix der Formel-1-Saison 2021. Alle Angaben sind aber ohne Gewähr, schließlich sind einige Motorsport-Orte wie zum Beispiel Spa-Francorchamps oder der Nürburgring dafür bekannt, besonders wechselhaftes Wetter zu haben, das sich nicht immer treffsicher prognostizieren lässt. Niederschlag kann es dort auch unangekündigt geben. (ANZEIGE: Hol dir die komplette Formel 1 und den besten Live-Sport mit Sky Q oder streame flexibel mit Sky Ticket. Ganz ohne Receiver.)

Das nächste Mal geht die Formel 1 in Portimao auf die Strecke, und zwar vom 30. April bis zum 2. Mai 2021. Hier den kompletten Formel-1-Kalender 2021 abrufen!

Die Langzeitprognose für das nächste Rennen in Portimao

In den Monaten April und Mai herrschen in Portimao in Portugal moderate Temperaturen zwischen (im Schnitt) 13 und 22 Grad Celsius vor. Pro Tag gibt es durchschnittlich neun bis elf Sonnenstunden, und das bei drei bis fünf Regentagen im Monat. Allerdings birgt die Nähe zum Atlantik auch immer die Möglichkeit auf rasche Wetterwechsel.

Ersten Langzeitprognosen zufolge werden die Temperaturen am Rennwochenende vom 30. April bis zum 2. Mai 2021 bei 15 bis 20 Grad Celsius liegen, wobei der Renntag leicht wärmer ausfallen könnte als die Trainingstage davor. Mit Regen ist vermutlich nicht zu rechnen.

Hinweis: Diese Vorhersage wird vor dem Grand Prix immer wieder aktualisiert!

Die weiteren Grands Prix im Formel-1-Kalender 2021

Barcelona (Spanien) - 4. Rennen am 9. Mai 2021

Monte Carlo (Monaco) - 5. Rennen am 23. Mai 2021

Baku (Aserbaidschan) - 6. Rennen am 6. Juni 2021

Montreal (Kanada) - 7. Rennen am 13. Juni 2021

Le Castellet (Frankreich) - 8. Rennen am 27. Juni 2021

Spielberg (Österreich) - 9. Rennen am 4. Juli 2021

Silverstone (Großbritannien) - 10. Rennen am 18. Juli 2021

Budapest (Ungarn) - 11. Rennen am 1. August 2021

Spa (Belgien) - 12. Rennen am 29. August 2021

Zandvoort (Niederlande) - 13. Rennen am 5. September 2021

Monza (Italien) - 14. Rennen am 12. September 2021

Sotschi (Russland) - 15. Rennen am 26. September 2021

Singapur (Singapur) - 16. Rennen am 3. Oktober 2021

Suzuka (Japan) - 17. Rennen am 10. Oktober 2021

Austin (USA) - 18. Rennen am 24. Oktober 2021

Mexiko-Stadt (Mexiko) - 19. Rennen am 31. Oktober 2021

Sao Paulo (Brasilien) - 20. Rennen am 14. November 2021

Melbourne (Australien) - 21. Rennen am 21. November 2021

Dschidda (Saudi-Arabien) - 22. Rennen am 5. Dezember 2021

Abu Dhabi (VAE) - 23. Rennen am 12. Dezember 2021