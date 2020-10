Formel-1-Wetter Imola: Viele dunkle Wolken, aber kein Regen

Es wird herbstlich beim Formel-1-Comeback in Imola (alle Formel-1-Rennen 2020 im kostenlosen Liveticker verfolgen!) Denn das Rennwochenende beim Emilia-Romagna-Grand-Prix auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari steht ganz im Zeichen einer dichten Wolkendecke.

Am Samstag (31. Oktober), dem ersten Fahrtag unter dem verkürzten Wochenend-Format, erreichen die Temperaturen in Imola maximal 19 Grad Celsius. Und die Sonne zeigt sich nur selten, vermutlich am intensivsten zur Mittagszeit, nach dem einzigen Freien Training. (Hier den kompletten Zeitplan abrufen!)

Trotz vieler dunkler Wolken am Himmel ist nicht mit Schauern zu rechnen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt praktisch ganztags null Prozent.

Der Wind spielt nur eine Nebenrolle. Am Samstag weht er mit bis fünf km/h aus zunächst nördlicher Richtung auf die Strecke. Nachmittags zum Qualifying hin schwächt er sich leicht ab und kommt dann aus (Nord-) Osten, bei dann immer noch 18 Grad Celsius. Einzelne Windstöße können 16 km/h schnell werden.

Für das Rennen am Sonntag (1. November) ab 13:10 Uhr (MEZ) liegen wohl erneut bis 18 Grad Celsius an. Wieder dürfte es eine recht dichte Wolkendecke über Imola geben.

Regnen soll es aber auch am Renntag nicht: Die Wahrscheinlichkeit auf Schauer wird wieder mit null Prozent angegeben.

Für Abwechslung sorgt der Wind, der deutlich an Tempo zulegt und am frühen Sonntagnachmittag mit bis 9 km/h aus nördlicher Richtung weht. Das könnte Rückenwind auf der kurzen Gerade zwischen Tamburello- und Villeneuve-Schikane bedeuten, oder Gegenwind bei der Anfahrt zur Acque-Minerali-Passage.

Achtung: Dieser Artikel wird im Verlauf des Wochenendes mehrfach aktualisiert!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.