Formel-1-Wetter Istanbul: Erste Regenprognose für den Türkei-Grand-Prix

Es ist eine ganz entscheidende Frage an jedem Rennwochenende der Formel 1 2020 (alle Formel-1-Rennen im kostenlosen Liveticker verfolgen!). Nämlich: Wie wird das Wetter vor Ort?

Deshalb haben unsere Redakteure bereits Tage vor dem Grand Prix die Prognosen im Blick und aktualisieren diesen Vorschau-Artikel vor allem im Wochenendverlauf mit immer neuen Daten. So entsteht eine möglichst präzise Vorhersage für das jeweilige Formel-1-Rennen.

Für das 14. Rennen der Formel-1-Saison 2020 in Istanbul in der Türkei werden gemischte Bedingungen erwartet. Das Rennwochenende im Paddock-Liveticker verfolgen!

Am Freitag (13. November) erreichen die Temperaturen vor Ort maximal 17 Grad Celsius, bei zunächst leichter, dann immer dichter werdender Bewölkung. Es besteht eine leichte Regenchance zur Mittagszeit. Doch sollte es zu Schauern kommen, dann wohl nur in sehr geringem Ausmaß. Und betroffen wäre vermutlich lediglich das zweite Freie Training.

Ganztags weht der Wind aus (nord-) östlicher Richtung auf die Rennstrecke, und das zwischen fünf und 17 km/h. Einzelne Windstöße können sogar 45 km/h erreichen. Die Windrichtung könnte Rückenwind auf der langen Gegengeraden bedeuten.

Am Samstag (14. November) wird viel Regen in der Region um Istanbul erwartet. Vermutlich treffen die Fahrer bereits zu Beginn des dritten Freien Trainings auf eine nasse Fahrbahn. Und der Regen soll tagsüber anhalten: Auch im Qualifying am Nachmittag ist mit neuen Schauern zu rechnen.

Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt ganztags rund 90 Prozent. Den meisten Regen soll es am Vormittag geben. Im Tagesverlauf nimmt die Regenmenge dann ab.

Der viele Regen am Samstag macht sich auch bei den Temperaturen bemerkbar: Es geht wohl nicht über zwölf Grad Celsius hinaus. Der Himmel über der Strecke präsentiert sich ganztags wolkenverhangen.

Erneut ist mit Winden aus Nord (-osten) zu rechnen, dieses Mal mit einer Stärke von fünf bis 13 km/h. Dazu kommen einzelne Windstöße bis 30 km/h.

Am Sonntag (15. November) bessert sich das Wetter. Bei Temperaturen bis 15 Grad Celsius und teilweiser Bewölkung soll kein neuer Regen fallen. Der Türkei-Grand-Prix kann wahrscheinlich auf trockener Strecke gefahren werden.

Der Wind weht im Rennen mit fünf bis zwölf km/h auf den Kurs, erneut aus nordöstlicher Richtung und mit einzelnen Windstößen bis 25 km/h.

Hinweis: Die Wetterprognose zum Türkei-Grand-Prix wird im weiteren Verlauf des Formel-1-Wochenendes mehrfach aktualisiert!

Formel 1 2020: Die Wetterlage bei den weiteren Grands Prix

Nachfolgend stellen wir generelle Wetterangaben zu den weiteren Formel-1-Austragungsorten in der Motorsport-Saison 2020 bereit, basierend auf den üblichen Durchschnittswerten der jeweiligen Rennregion.

GP Bahrain (29.11.): Das übliche Wetter in Sachir im November

Im November erreichen die Temperaturen in Sachir im Schnitt 22 bis 27 Grad Celsius. Selbst nachts fallen die Temperaturen kaum unter 20 Grad. Regen ist möglich, aber sehr selten im November.

GP Sachir (06.12.): Das übliche Wetter in Sachir im Dezember

Die Temperaturen in Sachir im Dezember erreichen knapp im Schnitt 20 bis 25 Grad Celsius. Es gibt zwei bis drei Regentage pro Monat.

GP VAE (13.12.): Das übliche Wetter in Abu Dhabi im Dezember

Selbst im Dezember kommen die Vereinigten Arabischen Emirate durchschnittlich auf gut 25 Grad Celsius. Regen ist nicht sehr wahrscheinlich, bei gerade einmal ein bis zwei Regentagen pro Monat.