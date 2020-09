Formel-1-Wetter Monza: Wir versprechen den Regen nicht

Schon mehrfach hatte sich der Regen in dieser Saison angekündigt, nur um dann erst nach der Session zu kommen und die Formel 1 noch einmal zu verschonen. Auch in Monza wird den Fans wieder der Köder Regen hingeworfen, der über dem Rennen schwebt.

Zumindest für Freitag und Samstag müssen sich die Zuschauer keine falschen Hoffnungen machen. Denn Regen wird es weder im Training noch in der Qualifikation von Italien geben. Die Wahrscheinlichkeit wird für beide Tage mit jeweils null Prozent angegeben.

Die Temperaturen werden dafür etwas sommerlicher als in Belgien erwartet. Die 20-Grad-Marke wird schon am Freitagvormittag im ersten Training geknackt, am Nachmittag steigt das Thermometer sogar bis auf 26 Grad Celsius bei lediglich vereinzelten Wolken. Der Wind ist mit durchschnittlich 3 km/h ein vernachlässigbarer Faktor.

Am Samstag das ähnliche Bild, jedoch werden da bereits für das dritte Training 24 Grad Celsius erwartet, zur Qualifikation 27 Grad. Am Nachmittag frischt der Wind jedoch etwas auf: Böen bis 15 km/h werden erwartet, im Mittel liegen die Werte bei 6 km/h.

Für den Sonntag besteht eine gewisse Regenwahrscheinlichkeit, auch wenn man damit nach den letzten Eindrücken vorsichtig sein sollte. Die Sonne zeigt sich im Rennen nur sporadisch, stattdessen gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Die Temperaturen klettern auf 26 Grad Celsius.

Achtung: Dieser Artikel wird im Laufe des Wochenendes mehrfach aktualisiert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.