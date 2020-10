Formel-1-Wetter Portimao: Kleine Regenchance für das Rennen

Am Nürburgring noch einstellige Temperaturen, jetzt wieder Spätsommer: Für das Portugal-Comeback in der Formel 1 (alle Formel-1-Rennen 2020 hier im Liveticker verfolgen!) werden am Wochenende (23. bis 25. Oktober) deutlich wärmere Bedingungen erwartet. Zumindest muss in Portimao niemand frieren.

Schon beim Trainingsauftakt am Freitag (23. Oktober) werden knapp 20 Grad Celsius erreicht. Die Sonne versteckt sich zunächst noch hinter einer dicken Wolkendecke, die sich am Nachmittag aber auflöst. Regen ist ganztags kein Thema.

Der Wind weht am Freitag aus westlicher und/oder südlicher Richtung auf die Rennstrecke im Süden Portugals, und das im Schnitt mit zehn km/h. Allerdings: Einzelne Windstöße sollen bis 22 km/h schnell werden.

Der Samstag wird der freundlichste Tag

Der Samstag (24. Oktober) in Portimao wird ähnlich freundlich wie schon der Freitag, und besser: Schon am Vormittag dominiert die Sonne, die Temperaturen klettern erneut auf etwa 20 Grad Celsius. Wieder ist überhaupt kein Regen in Sicht.

Auch die Winde bleiben konstant bei durchschnittlich zehn km/h aus Südwesten und bis 23 km/h für einzelne Böen.

Am Sonntag (25. Oktober) werden in Portimao trotz deutlicher Bewölkung die höchsten Temperaturen gemessen, mit vermutlich leicht über 20 Grad Celsius. Der Tag beginnt dann schon mit einer dichten Bewölkung, die am frühen Nachmittag noch zunehmen soll.

Kleine Regenchance im Rennen

Für die Rennzeit am frühen Nachmittag besteht eine gewisse Regenchance, die Wetterdienste sprechen hier von bis 85 Prozent Wahrscheinlichkeit auf kleine Schauer. Denn wenn es während des Rennens regnen sollte, dann wohl nur sehr wenig.

Eine Änderung hält der Wind bereit: Er weht am Sonntag mittags zunächst aus Südwesten, dreht dann aber auf Nordwesten - und er legt an Stärke zu: Im Schnitt liegen 21 km/h an, einzelne Windstöße sollen sogar 40 km/h erreichen.

