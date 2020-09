Formel-1-Wetter Russland: Urlaubsflair am Schwarzen Meer

Urlaub am Schwarzen Meer - das ist wettertechnisch auch im September 2020 noch möglich. Allerdings sind die Formel-1-Piloten am kommenden Wochenende nicht für Urlaub in Sotschi zu Gast, sondern um den zehnten Lauf der Formel-1-Saison 2020 auszutragen. Und der erlebt den Vorhersagen nach Sonne satt.

Zwar ist es bis zum Rennen noch fast eine Woche hin, doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass Regen in den kommenden Tagen wohl keinen Faktor spielen wird. Rund 25 Grad Celsius bei strahlendem Sonnenschein werden für das Wochenende durchweg erwartet.

Zwar gibt es je nach Prognose durchaus eine latente Wahrscheinlichkeit für Niederschläge, die sollte man jedoch vorerst nicht zu hoch hängen. Während eine Prognose für den Sonntagnachmittag zehn Prozent Risiko sieht, sieht die andere Prognose eher für den Samstag eine Gefahr von rund zehn Prozent - vernachlässigbar.

Die Temperaturen werden jeweils schon für die Vormittagssession bei über 20 Grad Celsius erwartet, am Nachmittag soll das Thermometer jeweils auf 25 Grad Celsius klettern.

Achtung: Dieser Bericht wird im Laufe des Wochenendes mehrfach aktualisiert.

Mit Bildmaterial von SochiAutodrom.