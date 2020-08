Formel-1-Wetter Spa 2020: Mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Regenrennen

Mit dem Grand Prix von Belgien steht an diesem Wochenende das siebte Formel-1-Rennen der Saison auf dem Plan. Nach den Hitzerennen in Barcelona müssen sich die Teams und Fahrer in Spa-Francorchamps auf deutlich kühleres und wechselhaftes Wetter einstellen. Denn in Belgien befindet sich der Sommer bereits auf dem Rückzug.

Der Trainingsfreitag beginnt bewölkt bei Temperaturen bis maximal 15 Grad. Da sich in der Wolkendecke kaum Lücken auftun, steigen die Werte im Tagesverlauf auf gerade mal 20 Grad. Die Sonne zeigt sich nur selten. Vor allem am Vormittag besteht die Wahrscheinlichkeit für leichte Regenschauer. Der Wind frischt von Süden her auf.

Am Samstag bleibt es bedeckt und kühl. Das Thermometer klettert erneut nicht über die 20-Grad-Marke. Wieder ist mit Windböen aus Süden von bis zu 40 km/h zu rechnen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass es trocken bleibt, samstags am größten.

Am Rennsonntag steigt das Regenrisiko wiederum deutlich an. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag ist mit teils kräftigen Schauern zu rechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Regenrennen geben wird, ist dementsprechend groß. Die Temperaturen verharren bei 13 Grad. Immerhin lässt der Wind merklich nach.

Achtung: Dieser Artikel wird im Laufe des Rennwochenendes mehrfach aktualisiert.

