Formel-1-Wetter Spielberg: Nasses Qualifying droht!

Nachdem das erste Formel-1-Wochenende in Österreich aus Sicht der Fahrer und Teams durchaus angenehmes Wetter mit sich brachte, sollte es beim zweiten Rennen, dem Steiermark-Grand-Prix, etwas ungemütlicher werden. Am Samstag droht mit großer Sicherheit Regen, am Sonntag werden die Temperaturen rund zehn Grad niedriger sein als in der Vorwoche.

Die Vorzeichen sind somit komplett andere als noch eine Woche zuvor. Diesmal ist der Freitag der wohl schönste Tag des Rennwochenendes mit Temperaturen von rund 28 Grad Celsius und einer vernachlässigbaren Regenchance von unter zehn Prozent.

Das erste Training am Vormittag wird mit ziemlicher Sicherheit trocken bleiben. Die Temperaturen sind mit rund 23 Grad Celsius angenehm, zum zweiten Training am Nachmittag erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt, aber nur unmerklich.

Am Samstag fällt die Temperatur auf maximal 20 Grad Celsius in den Keller, zudem wird es im Laufe des Tages nass werden - so viel steht praktisch fest. Schon zum Training am Mittag werden nur noch 16 Grad erwartet, das Regenrisiko liegt dann bereits bei rund 90 Prozent.

Pünktlich zum Qualifying geben die Wetterdienste bis zu 100 Prozent Regenchance aus, mit lediglich 13 Grad wird es zudem recht ungemütlich. Dafür ist mit kaum Wind zu rechnen.

Am Sonntag steht uns jedoch wahrscheinlich ein trockenes Rennen bevor, denn die Vorhersagen sehen kaum eine Regenwahrscheinlichkeit vor. Dass es ein anderes Rennen als noch am vergangenen Sonntag werden könnte, dafür spricht, dass es mit 17 Grad deutlich kühler sein wird - zudem könnte das Feld bei einem nassen Qualifying durcheinandergewirbelt werden.

