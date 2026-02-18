Formel-E-Champion als Mentor: Vorteil für F1-Rookie Arvid Lindblad?

Hat Formel-1-Rookie Arvid Lindblad 2026 einen großen Vorteil gegenüber seiner deutlich erfahreneren Konkurrenz? Denn der junge Brite weiß einen der besten Mentoren an seiner Seite, der ihm in der neuen Ära der Formel 1 helfen könnte: den aktuellen Formel-E-Champion Oliver Rowland.

Der Nissan-Pilot kennt sich nach sechs Jahren in der Elektrorennserie bestens mit dem Thema Energiemanagement aus, das nun auch in der Formel 1 zu einem Knackpunkt zu werden scheint. Denn durch den größer gewordenen elektrischen Anteil in den neuen Formel-1-Antrieben müssen die Piloten jetzt stark darauf achten, wie sie mit der elektrischen Energie umgehen.

Nach den Testfahrten in Bahrain hatte es von Seiten der Formel-1-Piloten schon einige starke Kommentare in diese Richtung gegeben: Max Verstappen hatte das Reglement kritisiert und es "Formel E auf Steroiden" genannt, und auch Sergio Perez äußerte sich besorgt darüber, ob die Formel-1-Rennen 2026 wie die der Formel E sein werden.

Formel-E-Boss Jeff Dodds hatte die Kontroverse genutzt und Verstappen auf einen kurzen Abstecher von den Tests in Bahrain nach Dschidda in Saudi-Arabien eingeladen, wo die Serie am vergangenen Wochenende ihre Saisonläufe vier und fünf austrug.

Der Niederländer reiste nicht hin, aber ein anderer Fahrer war am Samstag vor Ort: Rookie Arvid Lindblad.

Der Racing-Bulls-Rookie war als persönlicher Gast von Oliver Rowland in der Nissan-Garage. Dort konnte er aus erster Hand miterleben, wie die Boliden der Elektro-Meisterschaft ihre Energie verwalten.

Dass er ausgerechnet bei Rowland war, ist kein Zufall, denn sein Landsmann ist für Lindblad selbst eine Art Mentor. Die beiden lernten sich bereits kennen, als Lindblad gerade einmal sieben Jahre alt war. Eine ernsthafte Zusammenarbeit begann im Alter von neun Jahren während Lindblads Kart-Zeit.

In bestimmten Phasen ihrer jeweiligen Karrieren verbrachten sie weniger Zeit miteinander, hielten aber fast täglich Kontakt und waren, wann immer möglich, gemeinsam bei den Rennen.

"Jeder kennt sein Talent und seine Fähigkeiten als Rennfahrer. Jemanden mit diesem Maß an Erfahrung an seiner Seite zu haben, der alles schon durchgemacht hat - und was noch wichtiger ist, es erst kürzlich getan hat -, ist entscheidend", erklärte Lindblad vor ein paar Jahren.

Es war Rowland, der ihn 2017 am Hungaroring zum ersten Mal ins Fahrerlager der Formel 2 brachte. Lindblad schätzt es sehr, Momente und Situationen durchlebt zu haben, denen der erfahrenere Fahrer bereits begegnet war - ein fundamentaler Faktor für seine Karriere.

Oliver Rowland ist amtierender Meister der Formel E Foto: Joe Portlock (Getty Images)

Über ihre Verbindung sagte er weiter: "Es ist schwer, einen einzelnen Ratschlag herauszupicken, aber ich würde sagen, er hilft mir besonders beim Management der Erwartungshaltungen. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt."

"Wir wussten, als der Schritt [in die Formel 3] bevorstand, dass es schwierig werden würde - wir waren nicht naiv. Er hat mir sehr geholfen, auf dem Teppich zu bleiben und zu realisieren, wie hart es wird", so Lindblad.

"Nur durch Zusehen bekommt man dieses Bewusstsein nicht. Er bringt mir die einzelnen Schritte bei, was ich tun muss, und managt jedes Wochenende die Erwartungen. In Sachen Beratung war das extrem vorteilhaft."

Darüber hinaus gibt Lindblad zu, dass Rowlands Einfluss umfassend war - in Bezug auf Strecken, Autos und das Wettbewerbsformat. Und nun, im Jahr 2026 in der Königsklasse des Motorsports, könnte dies auch für das Energiemanagement während der Rennen gelten.