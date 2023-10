Formel-E-Weltmeister fährt Freies Training für Red Bull

Beim Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi werden bei Red Bull die beiden Stammfahrer Max Verstappen und Sergio Perez im ersten Freien Training nur zuschauen. Stattdessen kommen mit Isack Hadjar und dem amtierenden Formel-E-Weltmeister Jake Dennis zwei Rookies zum Einsatz.

Hadjar gehört zum Red-Bull-Nachwuchskader, fährt derzeit in der Formel 2 und übernahm in dieser Saison bereits die Rolle des Ersatzfahrers bei Red Bull und AlphaTauri in der Formel 1, wenn der etatmäßige Reservefahrer Liam Lawon nicht zur Verfügung stand.

Dennis, der in dieser Saison mit Andretti-Porsche den Titel in der Formel E gewann, ist seit 2018 als Simulatorfahrer für Red Bull tätig. Der Einsatz in Abu Dhabi soll ihm ermöglichen, die Eindrücke aus dem Simulator mit denen im echten Auto zu vergleichen.

Laut Reglement muss jedes Formel-1-Team während der Saison in jedem der beiden Autos in einem Freien Training einen Rookie einsetzen, also einen Fahrer, der maximal zwei Rennen bestritten hat.

In der Schlussphase der Formel-1-Saison war es jedoch schwierig, ein geeignetes Rennen zu finden. Katar, Austin und Sao Paulo schieden als Sprint-Wochenenden mit nur einem Freien Training de facto aus, die Strecken in Suzuka, Singapur und Las Vegas schienen ungeeignet. So entschieden sich die meisten Teams für Mexiko oder Abu Dhabi, wobei in Mexiko ein zusätzlicher Reifentest die Aufgabe erschwert.

Ursprünglich hatte Red Bull Lawson als Freitagstester vorgesehen. Doch nachdem der Neuseeländer fünf Rennen für AlphaTauri als Ersatz für den verletzten Daniel Ricciardo bestritten hat, zählt er nicht mehr als Rookie.

Neben seinem Einsatz für Red Bull in Abu Dhabi wird Hadjar in Mexiko für AlphaTauri das erste Freie Training im Auto von Yuki Tusnoda bestreiten. Den zweiten AlphaTauri pilotierte zu Saisonbeginn der damalige Stammfahrer Nyck de Vries, der zu diesem Zeitpunkt noch Rookie-Status hatte.

Mit Jack Doohan (Alpine), Frederick Vesti (Mercedes), Oliver Bearman (Haas) Pato O'Ward (McLaren) , Robert Shwartzman (Ferrari), Felipe Drugovich (Aston Martin) und Theo Pourchaire (Alfa Romeo) stehen bereits einige weitere Rookies für Einsätze in Mexiko oder Abu Dhabi fest.

