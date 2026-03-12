"Fortschritte gefunden": Warum Honda für das China-Rennen zuversichtlich ist

Schon vor dem Großen Preis von Australien zeichnete sich ab, dass Aston Martin beim Formel-1-Auftakt wegen Problemen bei der Ersatzteilversorgung kaum zum Fahren kommen würde: Fernando Alonso stellte seinen AMR26 am Sonntag bereits nach 21 Runden ab, Teamkollege Lance Stroll brachte es immerhin noch auf 43 Umläufe.

Das Team entschied sich zur vorzeitigen Aufgabe, um die beiden einzigen verfügbaren Batterien zu schonen und die Teilnahme am folgenden Rennen in China nicht zu gefährden. Doch stehen in Shanghai womöglich bereits mehr Batterien zur Verfügung? "Die genaue Zahl können wir nicht nennen", blockt Honda-Trackside-Chefingenieur Shintaro Orihara ab.

"Aber wir versuchen weiterhin, Batterien zu reparieren, um mehr Ersatzteile zur Verfügung zu haben. Aber sorry, ich kann die Zahl nicht nennen." Dabei war eigentlich schon bekannt, dass Honda auch in China nur mit zwei Batterien anreisen wird, dort jedoch zumindest die Zielflagge sehen möchte.

Batterieproblem unabhängig von den Vibrationen

Die Batterien, die in Australien Probleme machten, sollen repariert werden. "Dabei sehen wir gute Fortschritte", verrät Orihara. "Ich kann keine Details nennen, aber wir arbeiten intensiv daran. Vielleicht können wir sie reparieren, denn das Batterieproblem hängt nicht mit den Vibrationen zusammen - es sind nur kleine Dinge im Inneren der Batterie."

Auch Mike Krack weicht auf weitere Nachfragen, ob in China bereits zusätzliche Batterien zur Verfügung stehen, aus. "Was bringt es, wenn wir immer weiter über die Anzahl der Batterien sprechen?", reagiert der Chief Trackside Officer bei Aston Martin leicht säuerlich.

"Ich glaube nicht, dass wir darauf immer wieder insistieren sollten", ergänzt der gebürtige Luxemburger. "Wir haben die Situation in Melbourne offengelegt, und ich denke nicht, dass wir diese Diskussion über die Batteriezahlen weiterführen sollten, wenn das für Sie in Ordnung ist."

Vibrationen: Honda deutet weitere Fortschritte an

Immerhin kann Honda auch positive Nachrichten vermelden. "Wir haben beim Thema Vibrationen Fortschritte gefunden, und wir arbeiten weiterhin intensiv daran, die Vibrationen zu reduzieren", sagt Orihara. "Die Zuverlässigkeit ist unser schwierigster Punkt, den wir verbessern müssen."

Deshalb steht Honda weiterhin in engem Austausch mit Aston Martin. "Wir haben noch etwas gefunden, eine weitere Gegenmaßnahme, die wir vielleicht ausprobieren können", macht der Honda-Verantwortliche zumindest ein kleines Stück Hoffnung.

Die Vibrationen am "RA626H", wie die Antriebseinheit von Honda offiziell heißt, hängen offenbar vor allem mit der Umgebung, den Temperaturen und der jeweiligen Streckencharakteristik zusammen. Man habe "einige Punkte gefunden, die wir in verschiedenen Betriebsbereichen verbessern können", erklärt Orihara.

Aston Martin konnte im Vergleich zu Bahrain deutliche Fortschritte machen Foto: LAT Images

"Drehzahlbereich und Drehmomentanforderung unterscheiden sich stark von Bahrain. Außerdem haben wir einen anderen Motor eingesetzt, also keine neue Spezifikation, nur einen neuen Motor", erinnert der Japaner noch einmal an das Wochenende in Australien.

Darüber hinaus habe man im Rennen wichtige Kilometer gesammelt, um mit Blick auf Fahrbarkeit und Energiemanagement wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. "Diese Erkenntnisse haben wir in unser Simulationssystem übernommen", sagt der Japaner. "Dadurch haben wir vielleicht für dieses Event weitere Fortschritte gefunden."

"Eine schwierige Situation" für die Fahrer

Für Fernando Alonso und Lance Stroll ist die aktuelle Situation jedenfalls alles andere als einfach, weiß Krack. "Es ist natürlich eine schwierige Situation", betont der frühere Aston-Martin-Teamchef. "Niemand möchte in so einer Lage sein. Aber die Fahrer sind Teil des Teams, genau wie wir, und wir stecken gemeinsam darin."

"Also müssen wir Wege finden, zusammenzuarbeiten." Bei den regelmäßigen Debriefings nach den Sessions setzt sich das Team zusammen. "Manchmal ist es emotionaler, manchmal konstruktiver", verrät Krack. Gleichzeitig müssen sich die Fahrer auch den Fragen der Journalisten stellen. "Und oft sind das Fragen, die für sie sehr schwierig sind."

Auch für die Fahrer ist die aktuelle Situation nicht einfach Foto: LAT Images

"Häufig haben sie keine Lösung oder keine passende Antwort", weiß der Luxemburger. "Deshalb ist ihr Frustrationsniveau verständlicherweise etwas höher. Aber wie gesagt: Sie sind Teil des Teams. Wir versuchen, diese Situation gemeinsam zu managen. Und es werden wieder bessere Zeiten kommen."

Aston Martin plant Zielankunft in China

Ob es für Aston Martin und Honda hilfreich ist, dass das zweite Rennen bereits eine Woche nach dem Saisonauftakt stattfindet? "Es gibt immer zwei Seiten", sagt Krack. "Braucht man mehr Zeit dazwischen oder möchte man möglichst früh möglichst viele Daten sammeln? In diesem Fall ist es gut, denke ich."

"Es ist gut, dass wir gleich wieder fahren, weil wir Fortschritte gemacht haben", sagt der Aston-Martin-Verantwortliche mit Blick auf das Rennen am vergangenen Sonntag. "Wenn wir seit letzter Woche keine Fortschritte erzielt hätten, wäre es schwieriger gewesen, hier wieder anzutreten."

An diesem Wochenende werde Aston Martin "versuchen, die Laufleistung zu erhöhen und mehr zu lernen", verrät Krack. "Und aus dieser Perspektive gilt: Je früher man diese Erkenntnisse bekommt, desto besser." Dafür müsse der AMR26 jedoch zuverlässig laufen, um überhaupt erkennen zu können, wo die Leistungspotenziale liegen.

Apropos Zuverlässigkeit: Am Sonntag möchte Aston Martin die Zielflagge sehen. "Wenn man ein Rennen fährt, muss das natürlich das erste Ziel sein. Wir werden es versuchen", stellt Krack klar. "Mit den Schritten, die wir gemacht haben, und weiteren Maßnahmen, die wir dieses Wochenende ausprobieren wollen, kommen wir diesem Ziel näher."