Fortschritte & Motorenupgrade: Wie besorgt ist die Konkurrenz von Ferrari?

Als die Formel 1 für den achten Lauf der Saison 2026 in die steirischen Berge reiste, gab es kein Entkommen vor der Hitzewelle, die Europa in den letzten Tagen erfasste.

Auf der Strecke hat auch Ferrari die Hitze angeheizt. Eine unerbittliche Upgrade-Offensive, angeführt von einer großen Weiterentwicklung beim Großen Preis von Barcelona, half Lewis Hamilton dabei, seine Dämonen zu vertreiben und einen viel umjubelten 106. Grand-Prix-Sieg einzufahren.

Und auf einmal liegt Hamilton nur noch 41 Punkte hinter dem Meisterschaftsführenden Kimi Antonelli, der in Montmelo mit Triebwerksproblemen ausschied - und das, obwohl Mercedes bis zu diesem Zeitpunkt jeden einzelnen Grand Prix der Saison gewonnen hatte. Charles Leclerc liegt weitere 40 Punkte dahinter auf Rang vier, getrennt von Hamilton durch den zweiten Mercedes von George Russell.

Hamiltons überzeugender Sieg in Barcelona, und insbesondere sein fulminanter Schlussstint, veranlasste McLaren-Teamchef Andrea Stella zu der Aussage, der SF-26 sei derzeit das "beste Chassis" in der Formel 1.

Lando Norris sah sich zudem zu der Vermutung veranlasst, Ferrari würde dominieren, wenn sie eine Antriebseinheit hätten, die auf dem Niveau des Mercedes im Heck des Werksautos und des McLarens wäre: "Wir haben Glück, dass Ferrari im Moment keinen besseren Motor hat. Wenn sie einen besseren Motor hätten, würden sie dominieren."

Nur ein Rennen später wird dieses Szenario teilweise Realität. Da man in Maranello schon lange darauf spekuliert hatte, Unterstützung durch das umstrittene ADUO-Motoren-Upgrade-System zu erhalten, ist Ferrari nun bereit, das erste seiner zwei saisonalen Triebwerks-Updates in Österreich einzuführen.

Dem Vernehmen nach hat Ferrari die Brennkammer seines V6-Motors modifiziert, um die Leistung hochzuschrauben, während bereits ein neues, größeres Turbolader-Design für die Zeit nach der Sommerpause als zweite der beiden Upgrade-Möglichkeiten der laufenden Saison geplant ist.

Ein Realitätscheck für die Konkurrenz?

Wie besorgt sollten die Rivalen von Ferrari also über den kontinuierlichen Aufwärtstrend der Scuderia sein? Russell empfand Barcelona bereits als einen "Realitätscheck" für Mercedes, da Ferrari mehr Topspeed auf den Geraden fand - und das war noch vor dem V6-Upgrade.

"Ich denke definitiv, dass es ein Realitätscheck ist, denn Ferrari hatte ganz offensichtlich die gesamte Saison über ein großartiges Chassis", sagte Russell am Donnerstag in Spielberg. "Ihre Power-Unit lag ein ganzes Stück hinter uns, aber plötzlich schienen sie in Barcelona einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Sie waren uns in puncto Höchstgeschwindigkeit auf den Geraden viel näher."

Auch der WM-Führende Antonelli blickt mit Sorge auf die Entwicklungsrate von Ferrari, glaubt aber, dass McLaren und der verbesserte Red Bull ebenfalls bei der Musik sein werden. "Ich denke, das wird ein Wochenende, an dem alle vier Topteams extrem eng beieinanderliegen werden, weil Ferrari einen neuen, etwas leistungsstärkeren Motor bringt", sagt Antonelli.

"Red Bull bringt ein ganz, ganz großes Upgrade, das ihnen viel Performance bringen sollte, und auch McLaren ist seit Miami immer vorne mit dabei gewesen."

Ferrari versucht unterdessen, die Erwartungen bezüglich des exakten Gewinns durch die neue Antriebseinheit zu dämpfen, und nicht jeder ist überzeugt, dass die Scuderia nun plötzlich Mercedes als das Maß der Dinge ablösen wird. Die McLaren-Piloten Norris und Oscar Piastri glauben immer noch, dass Mercedes das beste Gesamtpaket hat, sind aber gespannt darauf, ob Ferrari seine Pace aus Barcelona bestätigen kann.

"Ferrari hat in Barcelona offensichtlich einige Upgrades gebracht, aber ich denke, Mercedes ist immer noch der Maßstab", meint Piastri. "Unter diesen Bedingungen vielleicht nicht mehr ganz so weit voraus, aber immer noch der Maßstab."

Was Norris betrifft, so war Ferrari ohnehin von Beginn der Saison an eine Bedrohung: "Ich glaube nicht, dass sie seit dem Jahreswechsel so extrem große Fortschritte gemacht haben", sagt er. "Ich finde, sie waren schon die gesamte bisherige Saison über eines der besten Teams. Es ist ja nicht so, dass sie plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht sind und einen riesigen Sprung gemacht haben. Sie hatten schon an vielen Orten eines der besten Autos."

"Es ist nach wie vor klar, dass der Mercedes wahrscheinlich das beste Allround-Auto ist. Ich weiß nicht, wie viel das Motoren-Upgrade (von Ferrari; Anm. d. Red.) an diesem Wochenende helfen wird, aber es ist offensichtlich, dass sie die meiste Zeit auf den Geraden verlieren", so der Brite.

"Wahrscheinlich liegt die Hälfte davon an der Leistung. Ein guter Teil liegt am Luftwiderstand. Und die Tatsache, dass sie in den Kurven besser sind, liegt auch daran, dass sie auf den Geraden etwas mehr Luftwiderstand mitschleppen."

"Wenn sie mit dem Motor einen großen Schritt machen, haben sie die Fähigkeit, ganz leicht zum Favoriten zu werden. Sie sind ohnehin schon Titelanwärter, es erübrigt sich also die Frage, ob sie es jetzt erst sind. Sie waren es die ganze Saison über", betont er.

Hat Ferrari sein Pulver zu früh verschossen?

Eine Frage, die sich unweigerlich stellt, ist, ob Ferrari dieses unermüdliche Upgrade-Tempo unter der Budgetobergrenze der Formel 1 durchhalten kann, oder ob sie bereits einen Großteil ihrer Entwicklungsressourcen vorgezogen haben - während Mercedes etwas vorsichtiger damit umgegangen zu sein scheint, wann sie ihre Aero-Entwicklung auf die Strecke bringen.

"Sie bringen sehr viele Upgrades, was für uns durchaus überraschend war", gibt Russell zu. "Wir haben in dieser Saison bisher ein einziges Upgrade gebracht. Wir haben zwar einiges in der Pipeline, aber Ferrari und McLaren bringen gefühlt alle paar Rennen neue Teile an das Auto."

"Mit der Budgetgrenze ist das eine große Herausforderung. Man könnte sich natürlich immer dazu entscheiden, den Abzug zu drücken und in ein paar Rennen ein Upgrade zu bringen. Aber man muss strategisch vorgehen, wann der optimale Zeitpunkt in der Saison ist und ob man es sich im Rahmen der Budgetobergrenze leisten kann, noch mehr Upgrades zu bringen oder nicht", so Russell. "Vielleicht haben sie einen etwas anderen Ansatz."

Er betont: "Am Ende des Tages sind wir immer noch das Team, das es zu schlagen gilt. Dieses Wochenende wird also ein weiterer guter Gradmesser sein, um zu sehen, ob Ferrari immer noch in dieser starken Form ist oder ob das eine Eintagsfliege war."

Leclerc: "Mercedes bleibt das Ziel"

Hamiltons historischer Sieg in Spanien hat in Großbritannien und Italien unweigerlich ein verfrühtes WM-Fieber ausgelöst. Doch wenn es nach dem siebenmaligen Weltmeister geht, muss das Team den Vorsprung von Mercedes weiterhin Rennen für Rennen abknabbern, anstatt sich von der Begeisterung über die Rückkehr zur Form mitreißen zu lassen.

"Das Team hat unglaublich hart gearbeitet, um diesen Schritt mit dem Motor zu machen", sagt Hamilton. "Es ist noch nicht der gesamte Sprung, aber es ist ein Schritt nach vorn. Und genau das müssen wir weiter tun: einfach einen Fuß vor den anderen setzen."

Leclerc, dem es in den letzten Rennen schwerer fiel als Hamilton, die maximale Performance aus dem SF-26 herauszuholen, zeigt sich ebenfalls erfreut darüber, dass Maranello viel Innovation in das Autodesign steckt. Er war jedoch weiterhin der Ansicht, dass Mercedes aufgrund seines überlegenen Antriebspakets das Team ist, das es zu schlagen gilt.

"Was die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit angeht, glaube ich, dass Mercedes das schnellste Auto sein wird. Aber bei der Hitze waren wir ziemlich gut auf den Reifen, daher hoffe ich, dass wir diese Stärke in dieses Wochenende mitnehmen können", sagt er.

"Allerdings gibt es hier längere Geraden, und die Antriebseinheit von Mercedes ist im Moment besser, sodass ich erwarte, dass wir dafür etwas mehr bezahlen müssen. Ich denke also, Mercedes bleibt das Ziel."

"Wir müssen auch vorsichtig sein, denn die Dinge bewegen sich sehr schnell in die eine oder andere Richtung. Vor drei oder vier Wochen hatten wir alle noch ein ganz anderes Bild davon, wie unsere Saison aussieht, und jetzt sieht es so aus, als würde sich alles fügen", so der Monegasse.

"Jedes Upgrade kann einen großen Unterschied machen. Man kann das Gefühl haben, auf dem richtigen Weg zu sein, bis das nächste Team mit einem riesigen Upgrade um die Ecke kommt - und plötzlich sieht es so aus, als ob man im Hintertreffen ist."