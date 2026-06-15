"Forza Ferrari": Elkann reagiert auf Hamilton-Sieg

Lewis Hamilton hat beim Grand Prix von Barcelona-Catalunya seinen ersten Sieg als Ferrari-Fahrer gefeiert und damit einen bedeutenden Meilenstein seiner noch jungen Zeit bei der Scuderia erreicht. Nach dem Erfolg des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters meldete sich auch Ferrari-Vorsitzender John Elkann mit persönlichen Gratulationen zu Wort.

In einer offiziellen Mitteilung gratuliert Elkann dem Piloten zu seinem Premierensieg in Rot: "Gut gemacht, Lewis, zu deinem ersten großen Sieg mit Ferrari. Es ist ein emotionaler Moment und ein sehr wichtiges Ergebnis, das dem gesamten Team und all unseren Fans gehört."

Zugleich richtet der Ferrari-Vorsitzende seinen Dank an die Mitarbeiter des Rennstalls: "Ich möchte allen für ihre Entschlossenheit, ihre Aufopferung und ihre gemeinsame Anstrengung danken, die sie jeden Tag mit Leidenschaft und Ferrari-Geist sowohl an der Rennstrecke als auch in Maranello unter Beweis stellen."

Elkann würdigt Ferrari-Gesamtleistung

Darüber hinaus stellt Elkann auch einen Bezug zum Langstreckenprogramm der Italiener her. "Mein Dank gilt auch dem anderen Ferrari-Team, das die unglaublich anspruchsvollen 24 Stunden von Le Mans mit Stolz, Zusammenhalt und großer Professionalität in Angriff genommen und bis zum Ende gekämpft hat. Forza Ferrari."

Lewis Hamilton jubelt ausgelassen am Podium Foto: circuitpics.de

Auch Hamilton selbst zeigt sich nach dem Rennen sichtlich bewegt. Unmittelbar nach der Zieldurchfahrt bedankte er sich per Teamradio bei der Mannschaft in Maranello. "Grazie a tutti, Maranello. Vielen Dank. Ihr habt mir geholfen, diesen Traum wahr werden zu lassen, und ich kann euch nicht genug danken", sagt Hamilton.

Anschließend richtet er sich an die Mitarbeiter des Teams, seine Familie und seine Anhänger: "Ich bin so stolz auf euch. An meine Familie: Ich liebe euch. An meine Fans: Danke, dass ihr mich weiterhin daran erinnert, wer ich bin. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft."

Hamiltons Weg zu Ferrari und Titelkampf 2026

Hamilton war vor der Saison 2025 nach zwölf Jahren bei Mercedes zu Ferrari gewechselt. Nachdem seine erste Saison für die Scuderia weit hinter den Erwartungen geblieben war, scheint der Brite 2026 wieder zu alter Stärke gefunden zu haben.

Mit seinem Erfolg in Barcelona untermauerte er seine Position im Titelkampf und verkürzte den Rückstand auf die Spitze der Fahrerwertung von 66 auf 41 Punkten und ist weiterhin direkter Verfolger von Kimi Antonelli.