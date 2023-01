Fotostrecke: Acht gescheiterte "Traumehen" in der Formel 1

Audio-Player laden

Lewis Hamilton und Mercedes, Ayrton Senna und McLaren oder Michael Schumacher und Ferrari zählen zu den erfolgreichsten Paarungen in der Formel-1-Geschichte. Es sind Beispiele, in denen die Kombination aus Fahrer und Team quasi WM-Titel garantiert.

Doch in der Geschichte der Königsklasse gibt es auch Gegenbeispiele, die zwar auf dem Papier eigentlich erfolgreich sein mussten, in der Realität aber nie gemeinsam Weltmeister wurden. Auf genau diese blicken wir in unserer Fotostrecke!

Dabei haben wir uns ausschließlich auf Fahrer und Teams beschränkt, die jeweils mindestens einmal die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Das war allerdings in unseren Fällen immer jeweils vor oder nach der gemeinsamen Zeit ...

