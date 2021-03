Fotostrecke: Der ideale Formel-1-Kalender von Motorsport.com

Norman Fischer: "Die Formel 1 ohne Monaco gibt es nicht! Für viele mag der Kurs nicht mehr zeitgemäß sein, für mich ist er das aber. Auch dass kaum überholt wird, ist nicht schlimm. So ist jedes Überholmanöver deutlich wertvoller. Zudem lauert die Gefahr an jeder Ecke, sodass ein kleiner Fehler zum Aus führen kann."

Rebecca Friese: "Wer 'Formel 1' sagt, muss auch 'Silverstone' sagen! Schließlich hat hier 1950 alles begonnen. Wer 'Maggots & Becketts' nicht in sein Motorsport-Herz eintätowiert hat, hat die Königsklasse nicht verstanden. Und dem stolzen Briten sollte man sein 'Home of British Motor Racing' gönnen."

Markus Lüttgens: "In der 'Grünen Hölle' wurde Formel-1-Geschichte geschrieben. Und auch wenn heute auf dem Grand-Prix-Kurs gefahren wird, so steht der Nürburgring für mich in einer Reihe mit Strecken wie Silverstone, Monza oder Spa und sollte einen festen Platz im F1-Kalender haben."

Ruben Zimmermann: "Leider hat die Strecke unter zahlreichen Umbauarbeiten gelitten. Immer mehr Auslaufzonen sorgen dafür, dass die Ardennen-Achterbahn nicht mehr die ganz große Mutprobe wie in früheren Tagen ist. Auch in diesem 'beschnittenen' Zustand aber noch immer um Klassen besser als der ein oder andere Parkplatz."

Stefan Ehlen: "Mehr Historie geht nicht. Und eben diese Historie ist im Königlichen Park in Monza sehr lebendig, auch aufgrund der alten Steilkurven und dem besonderen Flair der letzten echten Highspeed-Rennstrecke der Welt. So flach sind die Flügel nirgendwo sonst. Und die Stimmung bei den Fans auf den Tribünen - einmalig!"

17. Austin

17 / 20

Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Markus Lüttgens: "Der steile Anstieg hin zu Kurve 1, die schnellen und flüssigen Kurven in Sektor 1 und das technisch anspruchsvolle Infield am Ende der Runde: Der Circuit of The Americas hat alles, was eine Rennstrecke braucht und ist in jeder Hinsicht eine der besseren Tilke-Strecken."