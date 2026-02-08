Fotostrecke: Die engsten WM-Entscheidungen der Formel-1-Geschichte

Am Ende der Formel-1-Saison 2025 trennten Weltmeister Lando Norris und Max Verstappen lediglich zwei Zähler. Nach 30 Rennen (inklusive Sprints) hatte der McLaren-Pilot die Nase mit 423:421 Punkten vorne. In absoluten Zahlen war das eine der engsten Entscheidungen in der bisherigen Geschichte der Königsklasse.

In unserer Fotostrecke blicken wir auf die engsten WM-Entscheidungen in der Formel 1 - schauen dabei allerdings nicht auf die absoluten Zahlen, sondern auf den prozentualen Unterschied zwischen Welt- und Vizeweltmeister.

Denn das Punktesystem in der Königsklasse hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder verändert. Gab es in den ersten Jahren der Formel 1 beispielsweise lediglich acht Zähler für einen Sieg, sind es heute satte 25 - also mehr als dreimal so viele.

Deshalb schafft es die in absoluten Zahlen engste WM-Entscheidung aus der Saison 1984 auch nicht auf Platz eins in unserer Liste. Damals setzte sich Niki Lauda im Duell gegen seinen McLaren-Teamkollegen Alain Prost lediglich mit einem halben Punkt Vorsprung durch.

Lauda holte damit gerade einmal 0,694 Prozent mehr Punkte als Prost. Für den ersten Platz reicht das bei uns aber nicht, denn bei diesem lag der Vorsprung am Ende des Jahres gerade einmal bei 0,473 Prozent.

Schaut man in absoluten Zahlen auf den engsten Abstand zwischen den ersten drei Fahrern, dann liegt die Saison 2007 ganz vorne. Weltmeister wurde damals Kimi Räikkönen mit 110 Punkten, während die beiden McLaren-Fahrer Lewis Hamilton und Fernando Alonso auf jeweils 109 Zähler kamen.

Dass lediglich ein Punkt die ersten drei Fahrer in einer Weltmeisterschaft trennte, das gab es in der Königsklasse vorher und nachher nie wieder.

Überhaupt noch nie kam es übrigens vor, dass zwei Piloten am Ende einer Formel-1-Saison punktgleich an der Spitze der Weltmeisterschaft standen. Sollte das irgendwann einmal passieren, wäre das natürlich in absoluten Zahlen und auch prozentual ein neuer Rekord.