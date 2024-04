Die ersten Formel-1-Autos der aktuellen Formel-1-Fahrer

Das Grand-Prix-Debüt ist ein besonderer Moment in der Karriere eines Rennfahrers. Und manche "erste Autos" genießen bis heute Legendenstatus. Man denke nur an den Jordan 191 von Michael Schumacher aus der Saison 1991: Für viele Beobachter gilt dieses Fahrzeug als schönstes Formel-1-Auto überhaupt.

Aber mit welchem Material haben eigentlich die aktuellen Formel-1-Fahrer angefangen? Das zeigt unsere neue Fotostrecke. Sie geht auf Spurensuche in der Vergangenheit des derzeitigen Fahrerfeldes und nennt den jeweils ersten Formel-1-Rennwagen eines Fahrers bei dessen Grand-Prix-Debüt.

Und so viel sei an dieser Stelle verraten: Die Bandbreite dieser Fotostrecke geht über zwei Jahrzehnte hinaus!

Interessant ist: Nur zwei Teams - eines davon hat seinen Namen mehrfach gewechselt - haben exakt die Hälfte der aktuellen Fahrer in die Formel 1 gebracht. Zwei Fahrer haben sogar zeitgleich im gleichen Team angefangen.

Andere Teams wiederum tauchen gar nicht erst auf in dieser Liste, nochmals andere Teams gibt es schon gar nicht mehr: HRT und Manor sind beispielsweise von der Bildfläche verschwunden.

Und bei fast allen Teams hat sich im Laufe der Jahre der Look dramatisch verändert: Sponsoren sind gekommen und gegangen, teilweise sind andere Motorenpartner im Spiel.

Auffällig ist aber auch, welche Entwicklung die Formel 1 in diesem Zeitraum durchgemacht hat: Von Rillenreifen über "Cockpit-Hörner", "Entenschnäbel" und "Phallus-Nasen" bis hin zur Einführung des Cockpitschutzes Halo wird ein steter Wandel der Fahrzeuge erkennbar.

Noch viel deutlicher wird dieser Wandel in der "verwandten" Fotostrecke über die ersten Formel-1-Autos der aktuellen Teams. Denn hier ist die Bandbreite noch einmal deutlich größer als bei den Fahrern.

Aber auch die Fahrer mit ihren ersten Fahrzeugen liefern einiges an Gesprächsstoff. Denn nur fünf von 20 aktuellen Formel-1-Fahrern treten in der Saison 2024 noch für das Team an, das ihnen einst den Formel-1-Einstieg ermöglicht hat. Das bedeutet: 15 Fahrer haben längst eine neue sportliche Heimat gefunden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.