Fotostrecke: Die Formel-1-Debütsieger beim Ungarn-Grand-Prix

Mit Oscar Piastri hat die Formel 1 einen neuen Grand-Prix-Sieger. Doch der Hungaroring bei Budapest als Austragungsort für den Ungarn-Grand-Prix war nicht zum ersten Mal der Schauplatz für einen ersten Sieg: Nur in Monza und in Monaco haben Formel-1-Fahrer häufiger erstmals gewonnen.

Piastri aber hat am Wochenende etwas geschafft, das vor ihm nur George Russell ebenfalls vollbracht hatte: Er war schon ein Formel-1-Sieger, als er seinen ersten Grand Prix gewann.

Klingt seltsam, ist aber so: Denn der Gewinn von Sprintrennen gilt in der offiziellen Formel-1-Statistik nicht als Sieg. Hier macht die Rennserie also eine Unterscheidung: Gewinner ist nur, wer einen Grand Prix für sich entscheidet. Umso größer ist die Erleichterung bei Piastri, nach dem Erfolg im Katar-Sprint im Herbst 2023 nun endlich einen Grand-Prix-Sieg nachgelegt zu haben.

Doch Piastri musste einiges dafür tun: Nach der Qualifying-Niederlage gegen McLaren-Teamkollege Lando Norris gewann er den Start und legte so den Grundstein für den späteren Erfolg. Aber erst eine Stallregie zu seinen Gunsten drehte die Situation erst kurz vor Schluss und machte Piastri zum Gewinner des Ungarn-Grand-Prix 2024.

Ob auch Piastri eines Tages Formel-1-Weltmeister wird, so wie einige seiner Debütsieger-Vorgänger in Ungarn? Das kann nur die Zukunft zeigen. Der erste Formel-1-Sieg beim Ungarn-Grand-Prix aber löste für andere Fahrer einiges aus. Einer schaffte direkt im Anschluss sogar zwei weitere Rennsiege.

Es gibt jedoch auch andere Beispiele aus der Formel-1-Vergangenheit in Budapest: Für zwei Ungarn-Debütsieger war der erste Formel-1-Sieg nämlich zugleich auch der (vorerst) letzte, wie unsere neue Fotostrecke aufzeigt.

Spannend ist auch: Neben McLaren hat sich auch Renault/Alpine gleich zweimal in der Liste der "ersten Sieger" beim Ungarn-Grand-Prix verewigt. Dazu kommen ein Traditionsteam und ein Rennstall, der in dieser Form nicht mehr am Start ist.