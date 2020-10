Fotostrecke: Die Fußball-Trikots der Formel-1-Teams 2020

Fußball und die Formel 1 sind weiterhin die beiden wohl populärsten Sportarten in Deutschland. Millionen von Fans sind jedes Mal dabei, wenn Sebastian Vettel & Co. um die Rennstrecken dieser Welt rasen oder Toni Kroos und Thomas Müller gegen den Ball treten. Was würde da besser passen, als die beiden Sportarten zu verbinden?

Designer Adrian Geremia hat aus diesem Grund Team-Kits der zehn Formel-1-Rennställe erstellt, als wenn sie Fußballclubs wären - mit Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikot.

Jedes Team tritt dabei in seinen typischen Farben auf. Mercedes hat etwa ein Trikot im aktuellen Schwarz, eines im typischen Silberpfeil-Look und eines im Türkis von Hauptsponsor Petronas. Wie alle anderen neun Teams aussehen, kannst du in unserer Fotostrecke sehen.

Übrigens: Fußball und Motorsport zu verbinden, diese Idee gab es schon einmal. Die Superleague Formula fuhr von 2008 bis 2011 und repräsentierte dabei Fußballvereine verschiedener Länder. Meister wurden unter anderem der FC Liverpool und der RSC Anderlecht.