Fotostrecke: Max Verstappens Weg zum WM-Titel in der Formel 1 2023

Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister 2023. Der Red-Bull-Fahrer sammelte im Sprintrennen von Katar mit P2 hinter McLaren-Fahrer Oscar Piastri die entscheidenden Punkte, sodass er in der Fahrerwertung nicht mehr abgefangen werden kann. Verstappen steht damit sechs Grands Prix vor Saisonende zum dritten Mal als Champion fest.

"Unglaublich, Leute!" So funkte Verstappen direkt nach der Zieldurchfahrt. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ein unglaubliches Jahr. Mit einem solchen Auto ist es ein Vergnügen. Ich kann nicht genug danke dafür sagen, dass wir gemeinsam so etwas erreicht haben."

Die deutliche WM-Entscheidung zugunsten von Verstappen täuscht zumindest über die Anfangsphase der Saison 2023 hinweg: Nach vier Grands Prix stand es nach Siegen nämlich 2:2 zwischen ihm und seinem Teamkollegen Sergio Perez. Es schien auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel hinauszulaufen.

Die Formkurven von Verstappen und Perez

Wann aber kippte die Saison in Verstappens Richtung und warum? Das zeichnen wir in unserer Fotostrecke nach, Grand Prix für Grand Prix - vom Auftakt in Bahrain über Verstappens Gala-Vorstellung in Österreich bis hin zur vorzeitigen Entscheidung in Katar.

Fotostrecke: Verstappens Weg zum WM-Titel 2023

Mit dabei ist natürlich immer der Seitenblick auf Verstappens WM-Rivale Perez und dessen Abschneiden. Und so viel sei schon jetzt verraten: Perez' Formkurve im zweiten Red Bull schwankte deutlich mehr als die von Verstappen.

Oder wie es Red-Bull-Sportchef Helmut Marko bei der Kronen Zeitung formulierte: "Max ist in seiner Komplexheit eine andere Nummer." Eine so große nämlich, dass Verstappen im Alleingang die Konstrukteurswertung für Red Bull gewonnen hätte.

Baku als der Wendepunkt in der Verstappen-Saison 2023

Ob es einen bestimmten Wendepunkt gab, ab dem Verstappen die Oberhand gewann über Perez? Verstappen selbst verweist auf das Rennwochenende in Baku, als Perez von einer Safety-Car-Phase profitierte und den Grand Prix gewann. Ohne echte Überholchance habe er sich auf P2 eingerichtet und das Rennen als erweiterte Testfahrt genutzt, sagt Verstappen.

"Ich probierte viele unterschiedliche Kombinationen am Lenkrad aus. Es war noch früh in der Saison. Wahrscheinlich hatten wir da ein paar Probleme noch nicht gut im Griff. Gegen Rennende aber fand ich einen Rhythmus und meine bevorzugte Balance. Das hat geholfen, um etwas besser dazustehen."

"Es ist nicht so, als hätte ich das Auto komplett auf links gedreht in diesem Rennen. Aber: Schon kleine Details können den Unterschied machen", meint Verstappen.

Perez' Schwierigkeiten mit dem Red Bull RB19

Und wo es bei ihm bergauf ging, ging es bei Perez bergab. Er habe "in der Mitte der Saison definitiv eine schwierige Phase" gehabt, sagt Perez. "Da hatte ich am meisten mit dem Auto zu kämpfen." Auch das lässt sich anhand unserer Fotostrecke gut nachvollziehen.

Der Red Bull RB19 hat sich über die Saison hinweg als das beste Formel-1-Auto 2023 erwiesen, zumal in den Händen von Verstappen. Es ist das nächste Weltmeister-Fahrzeug, an dem Adrian Newey als Designer maßgeblich mitgewirkt hat. Newey hat bereits etliche Titel mit seinen Rennautos gewonnen, sowohl für Williams als auch für McLaren und Red Bull.

