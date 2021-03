Fotostrecke: Mit diesen Strafpunkten gehen die Fahrer in die F1-Saison 2021

Mit der neuen Formel-1-Saison 2021 beginnt auch wieder die Chance, Strafpunkte auf sein Konto zu sammeln. Für Vergehen auf der Strecke bekommen die Piloten eine unterschiedliche Anzahl Strafpunkte aufgedrückt - wer innerhalb eines Jahres zwölf Punkte angehäuft hat, der wird für ein Rennen aus dem Verkehr gezogen.

Die 20 Piloten starten dabei mit unterschiedlichen Voraussetzungen in das neue Jahr. Einige Fahrer wie Sebastian Vettel gehen mit einer weißen Weste in Bahrain an den Start, andere wie Weltmeister Lewis Hamilton dürfen sich hingegen nicht allzu viel erlauben.

Erschwerend kommt hinzu: Weil die Saison 2020 erst im Juli in Spielberg begonnen hat, können erste Punkte auch erst im Juli verfallen. Bis dahin hat jeder Fahrer mindestens die Zahl auf dem Konto, mit der er auch in die Saison geht.

Fahrer wie Mick Schumacher oder Nikita Masepin, die neu in die Formel 1 gekommen sind, steigen ohne Punkte ein - egal ob sie vielleicht in der Vorsaison in der Formel 2 kurz vor einer Sperre standen.

In unserer Fotostrecke zeigen wir dir, welcher Fahrer mit welchem Handicap startet. Zudem findest du hier eine komplette Übersicht über alle aktuellen Strafpunkte, die das gesamte Jahr über aktualisiert werden wird.

Sebastian Vettel (Aston Martin): 0 Punkte 1 / 20 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen (Red Bull): 0 Punkte 2 / 20 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas (Mercedes): 0 Punkte 3 / 20 Foto: Daimler AG Fernando Alonso (Alpine): 0 Punkte 4 / 20 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Mick Schumacher (Haas): 0 Punkte 5 / 20 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly (AlphaTauri): 0 Punkte 6 / 20 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 0 Punkte 7 / 20 Foto: Scuderia Alpha Tauri Nikita Masepin (Haas): 0 Punkte 8 / 20 Foto: Haas F1 Team Nicholas Latifi, Williams 9 / 20 Foto: Williams Daniel Ricciardo (McLaren): 1 Punkt 10 / 20 Foto: McLaren Poller falsch umfahren in Sotschi (1) Carlos Sainz (Ferrari): 1 Punkt 11 / 20 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Blockieren in Instanbul (1) Esteban Ocon (Alpine): 1 Punkt 12 / 20 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Blockieren in Silverstone (1) Sergio Perez (Red Bull): 2 Punkte 13 / 20 Foto: Red Bull Content Pool Blaue Flagge ignoriert in Barcelona (1) und Kollision in Mugello (1) Charles Leclerc (Ferrari): 3 Punkte 14 / 20 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Blockieren in Spielberg (1) und Kollision in Sachir (2) Lance Stroll (Aston Martin): 3 Punkte 15 / 20 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kollision in Portimao (2) und Track-Limits in Portimao (1) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 3 Punkte 16 / 20 Foto: Andy Hone / Motorsport Images Nicht ausreichend verlangsamt hinter dem Safety-Car in Silverstone (1) und Einfahrt bei geschlossener Boxengasse in Monza (2) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): 4 Punkte 17 / 20 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Falsche Startposition in Budapest (1), falsche Boxeneinfahrt in Mugello (1) und Kollision am Nürburgring (2) Lando Norris (McLaren): 5 Punkte 18 / 20 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Unter Gelb überholt in Spielberg (2) und doppelt Gelb missachtet in Istanbul (3) George Russell (Williams): 6 Punkte 19 / 20 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Nicht ausreichend verlangsamt unter Gelb in Silverstone (3) und doppelt Gelb missachtet in Istanbul (3) Lewis Hamilton (Mercedes): 6 Punkte 20 / 20 Foto: Charles Coates / Motorsport Images Nicht ausreichend verlangsamt unter Gelb in Spielberg (2), Kollision in Spielberg (2) und Einfahrt bei geschlossener Boxengasse in Monza (2)