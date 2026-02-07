Fotostrecke: Was sich unter Liberty in der Formel 1 verändert hat

Am 7. September 2016 wurde der Verkauf der Formel 1 an Liberty Media offiziell bestätigt. Ungefährt acht Milliarden US-Dollar zahlte Liberty damals für die Königsklasse - und gestaltete in den folgenden Jahren einiges um.

In unserer Fotostrecke schauen wir uns an, was sich in den vergangenen zehn Jahren verändert hat, seit Liberty Media die Formel 1 übernommen hat. Die Meinungen bei vielen Neuerungen gehen unter den Fans der Königsklasse dabei durchaus auseinander.

So wurden unter Liberty Media beispielsweise 2021 Sprints in der Formel 1 eingeführt, die bis heute viele Kritiker haben. Gemessen an den nackten (wirtschaftlichen) Zahlen waren diese für Liberty allerdings ein Erfolg.

Ohnehin dürften vor allem die Teams mit der Arbeit von Liberty in den vergangenen Jahren zufrieden sein. Denn dank Neuerungen wie Budgetobergrenze und Co. sind die Rennställe heute finanziell so gesund wie wohl nie zuvor in der Königsklasse.

Allerdings hat dieser Erfolg auch einen Preis, denn von 21 Grands Prix im Jahr 2016 ist der Formel-1-Kalender mittlerweile auf 24 Rennen angewachsen. Rechnet man die Sprints dabei, dann gibt es 2026 sogar 30 Rennen.

Folglich ist die Belastung durch Reisen und Co. bei vielen Mitarbeitern in den vergangenen Jahren gestiegen. Denn die Königsklasse bewegt sich immer weiter weg von Europa und hin zu neuen Märkten wie Saudi-Arabien, Katar oder Las Vegas.

Unbestreitbar ist allerdings die Tatsache, dass es Liberty geschafft hat, die Reichweite und damit auch die Fanbasis der Königsklasse zu vergrößern. Dazu hat man in den vergangenen Jahren beispielsweise deutlich in die sozialen Medien investiert.

Außerdem haben Projekte wie die Netflix-Dokumentation Drive to Survive oder der Formel-1-Kinofilm, der in diesem Jahr sogar für den Oscar als bester Film nominiert ist, dazu beigetragen, in den vergangenen Jahren neue Zielgruppen zu erschließen.