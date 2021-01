Fotostrecke: Zehn Formel-1-Rekorde, die in der Saison 2021 fallen könnten

Hattricks (Michael Schumacher - 22)

1 / 16

Foto: Ferrari Media Center

22-mal sicherte sich "Schumi" in einem Grand Prix Pole, Sieg und schnellste Runde. Lewis Hamilton steht aktuell bei 18. Fünf solcher "Hattricks" müsste er also noch holen. Hört sich allerdings einfacher an, als es ist. Denn in den vergangenen drei Jahren zusammen gelangen Hamilton lediglich vier.