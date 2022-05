Francois Sicard: Neuer Formel-1-Sportdirektor tritt zum Dienst an

Audio-Player laden

Als eine der (wenigen) Konsequenzen aus dem skandalbehafteten Formel-1-Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi hat der Automobil-Weltverband (FIA) den damaligen Rennleiter Michael Masi aus seinem Job entlassen. In der laufenden Saison 2022 gibt es nicht mehr nur einen, sondern mehrere Rennleiter. Und nach Aufarbeitung der Vorkommnisse vom 12. Dezember hat die FIA für die Zukunft auch noch einen neuen Posten kreiert: den des Sportdirektors.

Wer den neuen Posten bekleiden wird, steht fest. Es handelt sich um Francois Sicard, der jahrelang der Teammanager des DAMS-Rennstalls war. Der von Jean-Paul Driot gegründete Rennstall verweist auf eine lange und erfolgreiche Tradition in Nachwuchsformeln, wie etwa der Formel 2 und der Formel 3, und auch der Formel E.

Seinen Job bei DAMS beendet Sicard am kommenden Montag. Denn ab dem kommenden Wochenende, dem Rennwochenende des Grand Prix von Monaco, wird er als Sportdirektor für die FIA tätig sein.

In dieser Funktion soll sich Sicard um das Verfassen und Anpassen von sportlichen Regeln kümmern. Auch soll er im Namen der FIA die Rennleitung und die Rennkommissare überwachen. Sein Aufgabenfeld betrifft aber nicht nur die Formel 1, sondern auch die Formel 2 und die Formel 3.

In seiner Amtszeit bei DAMS stand Sicard in engem Kontakt zu zahlreichen Fahrern, die von Formel-1-Teams für höhere Aufgaben auserwählt wurden. So arbeitete er unter anderem mit Nicholas Latifi, Jolyon Palmer und Davide Valsecchi zusammen.

Abgesehen von seinen Aufgaben als DAMS-Teammanager war Sicard auch am Aufbau der Renault-World-Series (später Formel Renault 3.5) beteiligt. Und dort arbeitete er unter anderem mit Sebastian Vettel und Robert Kubica zusammen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.