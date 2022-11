Franz Tost: 2024 könnten die Formel-1-Teams viel enger zusammenrücken

Audio-Player laden

Die neuen Formel-1-Regeln ab 2022 sollten das Feld wieder enger zusammenbringen, doch noch kommt der Vorsprung der Topteams aus der Vergangenheit zum Tragen. Red Bull, Ferrari und Mercedes sind dem Rest weiterhin einen Schritt voraus.

Doch der Rückstand der Mittelfeldteams wird weiter schmelzen, da sind sich deren Teamchef sicher. "Ich denke, das wird schon 2023 beginnen", sagt Franz Tost von AlphaTauri auf die Frage, wann die neuen Regeln die letzten Unterschiede tatsächlich nivellieren.

"Dieses Jahr hatten sie noch den Vorteil, dass sie 2021 einen Teil der Mitarbeiter bis Juni halten konnten. Und ab dem nächsten Jahr, und dann vor allem 2024, denke ich, dass die Kostendeckelregelung effizienter sein wird, um alle Teams näher zusammenzubringen, was das Ziel ist", analysiert Tost.

Alfa-Romeo-Teamchef Frederic Vasseur sagt: "Ich denke, dass die Auswirkungen (der neuen Regeln; Anm. d. R.) für die großen Teams viel größer waren als für uns. Aber auf der anderen Seite haben sie auch den Vorteil der Technologie und des Know-hows, in das sie in der Vergangenheit so viel investiert haben."

"Das bedeutet, dass sie uns immer noch einen Schritt voraus sind. Und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft ausgleichen können", blickt Vasseur voraus und ergänzt: "Die gute Seite daran ist, dass wir uns in Bezug auf das Budget auf bekannten Terrain bewegen."

Auch Mike Krack von Aston Martin ist überzeugt, dass das Reglement auf Dauer Wirkung zeigen wird. "Ja, ich denke, die Kombination aus Kostendeckelung und stabilem technischen Reglement wird das Feld in den kommenden Jahren ausgleichen, sodass ich glaube, dass die Rennen besser werden", sagt er.

"Ich denke, dass die Mittelfeldteams die Lücke zu den Topteams Schritt für Schritt schließen werden und dass es in den kommenden Jahren immer besser werden wird."

