Franz Tost an Mechaniker: "Sollen schauen, dass sie zusammenpacken!"

Ein paar Minuten freute sich AlphaTauri-Teamchef Franz Tost am vergangenen Sonntag über den sensationellen Sieg von Pierre Gasly in Monza. Dann dachte der Österreicher direkt wieder an die Arbeit. Auf die Frage, ob jetzt eine große Party ansteht, antwortet er bei 'Sky': "Da wird gar nicht viel passieren. Die sollen jetzt schauen, dass sie zusammenpacken."

"Mugello steht an. Da passiert sonst gar nix. Die [Mechaniker] werden jetzt ein bisschen herumgrölen und ein bisschen feiern, aber ansonsten - Arbeit ist angesagt für das nächste Wochenende!", so Tost in seiner bekannten Art. Ein Lächeln kann er sich aber trotzdem bei der Frage nicht verkneifen, wie Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz auf den Sieg reagiert habe.

"Der hat sich sehr gefreut für AlphaTauri, denn wir hatten ja [am Samstag] ein großes Event in Mailand. Da wurde die neue Wintermode von AlphaTauri vorgestellt. Das passt jetzt alles ganz genau ins Bild. Optimales Timing", grinst er. Aus Marketingsicht war das Rennen also ein voller Erfolg für Red Bull respektive AlphaTauri. Und auch einen emotionalen Aspekt hatte der Sieg.

"Ich habe ihm dann gesagt: 'Pierre, der Motorsport ist eine wunderschöne Sportart, hat aber auch seine Schattenseiten. Das war leider eine. Aber da muss man drüber hinwegsehen, und man muss sich auf den Job konzentrieren, darf sich da nicht ablenken lassen.' Das hat er dann sehr gut gemacht und hat dann auch in Spa eine gute Performance gezeigt", erinnert er sich.

Es ist übrigens nicht bekannt, ob Gasly und Co. den Sieg in Monza nicht doch noch gebührend gefeiert haben. Dann möglicherweise ohne das Wissen das Teamchefs ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.