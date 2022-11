Franz Tost: Bei Mateschitz wusste ich nach jedem Meeting, was zu tun ist AlphaTauri-Teamchef Franz Tost erzählt über seine Zusammenarbeit mit Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz und verrät, was er an ihm am meisten schätzte

Autor: Juliane Ziegengeist Audio-Player laden Er war der Mann im Hintergrund, hat selbst das Rampenlicht gemieden. Doch wichtig Dietrich Materschitz als Red-Bull-Gründer auch für den Erfolg des Formel-1-Teams bis zuletzt war, wurde mit seinem Tod noch einmal sehr deutlich. So betonte Red-Bull-Teamchef Christian Horner, dass Mateschitz noch bis kurz vor seinem Tod involviert gewesen sei und die Vision der eigenen Motorenfirma mitgeprägt habe. Auch Franz Tost von AlphaTauri arbeitete viele Jahre mit Mateschitz. "Er war eine herausragende Persönlichkeit und hat mit seiner Leidenschaft und Entschlossenheit das Red Bull-Imperium aufgebaut", schwärmt der Österreicher. "Und es war eine große Ehre für mich, so viele Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten." "Ich bin dankbar für das, was er für das Team und vor allem für mich persönlich getan hat", sagt er weiter. "Wissen Sie, Mateschitz war ein Visionär. Und ich erinnere mich, wie er zu mir sagte, Franz, du musst die jungen Fahrer aus dem Red Bull-Fahrerpool ausbilden und sie müssen dann später Rennen gewinnen." Genau das sei dann auch eingetreten, hält Tost fest: "Rückblickend hat alles funktioniert, was er gesagt hat. Er war ein Visionär, aber seine Visionen wurden in erfolgreiche Operationen umgesetzt und das ist der Unterschied zu anderen Leuten." ¿pbfsfs_7041|Fotostrecke: Reaktionen zum Tod von Dietrich Mateschitz|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2022dietrichmateschitztodreaktionen/1666521018_mst.jpgpb¿"Für mich war Dietrich Mateschitz ein Mensch, wie er nur einmal auf der Welt lebt. Es wird ihn kein zweites Mal geben, denn er war außergewöhnlich und sehr, sehr besonders." Er könne sich an kein Treffen mit ihm erinnern, betont der AlphaTauri-Teamchef, bei dem man gemeinsam nicht eine Lösung für viele, viele Fragen gefunden hätte. "Und wenn man das Büro verließ, wusste man genau, was man zu tun hatte. Deshalb ist der Schock immer noch da, und wir werden ihn vermissen." Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Ferrari: Kleiner Turbo die Ursache für Mexiko-Schlappe Nächster Artikel Toto Wolff: "Leak"-Diskussionen lenken vom eigentlichen Thema ab geteilte inhalte