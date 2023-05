Franz Tost erklärt: Daran erkennt man frühzeitig wahre Champions!

Nach 18 Jahren als Teamchef von AlphaTauri beziehungsweise Toro Rosso wird Franz Tost nach dem Ende der Formel-1-Saison 2023 sein Amt niederlegen. In seiner langen Zeit in der Formel 1 hat der Österreicher mit zwei der besten Fahrer der Formel-1-Geschichte zusammengearbeitet: Sebastian Vettel und Max Verstappen.

Klar ist, dass diese beiden Fahrer die besten sind, die bei Tost in der Formel 1 beim Team aus Faenza gefahren sind und der 67-Jährige bestätigt: "Wie man weiß, ist es mit den Champions immer die gleiche Geschichte", sagte der Österreicher, als er am Rande der Testfahrten 2023 in Bahrain gefragt wurde, ob es für ihn schnell klar war, wie gut Max Verstappen werden würde.

"Das war bei Sebastian Vettel ähnlich", fügt er hinzu. Und als Teamchef, der mit verschiedensten Fahrern zusammengearbeitet hat, muss Tost genau wissen, was die Spreu vom Weizen trennt. Woran erkennt man also einen kommenden Weltmeister?

Tost erklärt: Das macht einen Weltmeister aus!

"Was ist der Unterschied zwischen einem Champion und einem normalen Fahrer? Zunächst einmal das Talent, die Fähigkeiten", sagt er. "Max Verstappen ist einer der talentiertesten Fahrer, mit denen ich je gearbeitet habe. Das war bei Sebastian Vettel nicht anders."

"Der zweite Punkt ist, dass sie sich zu 100 Prozent auf ihren Job konzentrieren. Es ist ihre Leidenschaft. Sie leben für die Formel 1. Und das tun sie wirklich das ganze Jahr über, und das ist sehr, sehr wichtig. Die Leute unterschätzen das. Sie gehen ins Detail, sie wollen alles wissen. Und dafür leben sie."

"Der dritte Punkt ist die Disziplin. Die Leute unterschätzen, wie wichtig Disziplin ist, aber sie ist generell für jeden Job wichtig. Es geht nicht nur darum, pünktlich zum Meeting zu erscheinen. Nein, es geht zum Beispiel darum, im Qualifying im Auto zu sitzen, nicht zu spät zu bremsen, wenn man von der Strecke kommt, um den Scheitelpunkt zu erreichen."

"Und der nächste Punkt ist, dass sie auch sehr intuitiv sind", erklärt Tost weiter. "Was ich damit meine, sie studieren zuerst ihren Teamkollegen, dann alle ihre Rivalen, und sie wissen genau, wo die Schwachstellen sind, wo die guten Punkte sind. Und sie studieren auch sich selbst. Das ist sehr wichtig."

Tost: Verstappen der beste von allen

Sebastian Vettel konnte mit Red Bull vier Weltmeisterschaften gewinnen, Verstappen steht aktuell bei zwei, wobei die Chancen ziemlich gut stehen, dass 2023 ein weiter Titel dazukommt. Wer ist also der bessere der beiden Fahrer?

Als der AlphaTauri-Teamchef gefragt wird, ob bisher irgendein anderer Fahrer in der Liga von Verstappen war, meint er: "Von den Nachwuchsfahrern bei uns, nein!"

"Meine Philosophie ist einfach. Diese Fahrer finden immer einen Weg, das Auto zum bestmöglichen Erfolg zu bringen. Erinnern wir uns an die Zeit mit Sebastian und auch mit Max. Damals waren wir in Fuji, als Seb um die ersten fünf Plätze kämpfte, als er in Mark Webber krachte, auch mit unserem Auto."

Wann wusste Tost, dass Verstappen Weltmeister werden würde?

Dass Verstappen ein zukünftiger Formel-1-Weltmeister werden würde, hat Tost im Übrigen schnell erkannt: "Es war im Kartsport. Er zeigte Kartrennen ... Mamma Mia. Aber das Gleiche gilt für Nyck De Vries."

"Ich habe Kartrennen von Nyck und von Max gesehen, wo ich dachte, was sie da gemacht haben, wie sie gefahren sind, wie sie überholt haben, wie sie alles unter Kontrolle hatten, das war fantastisch."

"Und was Max angeht erinnere ich mich einmal mehr an das Rennen auf dem Norisring. Der Norisring ist für die Formel 3 etwa 57 bis 58 Sekunden lang und es war nass. Und er war eineinhalb bis zwei Sekunden schneller als die anderen. Und dann kann man einfach sagen, okay, Max ist der Champion, der Rest [der Fahrer] sollte vielleicht ihre Lizenzen zurückgeben oder so."

Tost über De Vries: "Müssen ihn haben!"

"Und dann war ich ein wenig überrascht, als er in der Formel Renault fuhr, ich glaube, das war sein erstes Jahr dort und da hatte ich mehr erwartet. Und später kam es dann, er hat dann in der Formel Renault gewonnen, in der Formel 3, sowie in der Formel 2 und dann die Formel E Weltmeisterschaft."

Mit Bildmaterial von LAT.